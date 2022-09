En 2022, la grande majorité des entreprises possèdent un site web. Mais pour héberger le site ainsi que les images, vidéos, et bases de données afférentes, les entreprises ont généralement besoin de serveurs web performants et sécurisés.

De toutes les solutions que les prestataires proposent en ce moment, le serveur dédié est l’une des solutions les plus sollicités.

En effet, ce type d’hébergement est de plus en plus plébiscité par les grandes entreprises qui ont d’importants projets.

Mais quels sont les avantages de cette solution d’hébergement ? Autrement dit, pourquoi devriez-vous héberger vos données sur un serveur dédié ? Nous faisons le point dans cet article.

Fonctionnement d’un serveur dédié

Avant de vous dire comment fonctionne un serveur dédié, rappelons ce que c’est. Il s’agit d’un ordinateur de stockage et de traitement des données en mode réseau. Il est exclusivement réservé aux besoins des clients et s’installe généralement dans un data center.

Le serveur dévié est doté d’une adresse IP fixe (ou plusieurs au besoin), qui permet de l’administrer via internet. Cet équipement informatique a été conçu pour répondre aux requêtes des ordinateurs qui font partie du réseau.

En France, plusieurs hébergeurs proposent aux entreprises des serveurs dédiés pour héberger leurs données. Certains d’entre eux proposent même une vaste gamme de solutions d’hébergements adaptées aux entreprises de toutes les tailles (PME, organisations, grandes firmes, etc…).

Très convoitée par les entreprises, cette formule est parfaitement adaptée à un usage professionnel. De plus ce type de serveur se gère généralement à distance par le client grâce à une adresse IP qui est fournie à ce dernier.

Notez que si vous n’avez pas suffisamment de temps à consacrer à la gestion de votre serveur, l’infogérance est une alternative qui s’offre à vous.

Quels sont les avantages du serveur dédié ?

Alternativement au serveur mutualisé, le serveur dédié est une solution d’hébergement aux multiples avantages. Pour faire simple, il est plus performant, plus rapide et surtout plus sécurisé qu’un serveur mutualisé. En effet, la bande passante de ce type de serveur est plus élevée et plus stable. L’utilisation est donc plus facile et autonome.

Haute performance

Avec un serveur dédié, vous ne subirez plus les baisses de performances causées par d’autres sites web tiers hébergées sur un même appareil. Ce type de serveur vous offre également la possibilité d’ajuster sa performance selon que vous travailliez sur un projet qui nécessite beaucoup de ressources ou non.

Sécurité optimale

Le serveur dédié offre une sécurité plus élevée. Les données qui y sont stockées appartiennent à un seul client, en exclusivité. Il n’existe donc aucun risque que les failles de sécurité d’autres sites web affectent les données du client. Outre la sécurité des données, les prestataires accordent une grande importance à la sécurisation des infrastructures dédiées.

Le fait que le client possède tous les droits d’administrateur sur le serveur améliorer la sécurité. Ainsi, vous pouvez installer les applications nécessaires pour optimiser et sécuriser vos activités.

Serveur dédié autonome

Le serveur dédié a l’avantage d’être autonome . En d’autres termes, il vous permet d’utiliser toutes les ressources de l’appareil comme vous le souhaitez, et cela à n’importe quel moment.

Grace au serveur dédié, les données personnelles et sensibles de l’entreprise sont en sécurité.

Le serveur dédié offre plus de flexibilité et une meilleure stabilité dans la gestion de ses données et outils. Les bugs et autres failles de sécurité sont moins courantes qu’avec un serveur mutualisé.

A qui s’adresse le serveur dédié ?

Comme nous l’avons mentionné plus haut, le serveur dédié s’adresse aux entreprises de toutes les tailles. Il s’adapte aux besoins de toutes les formes d’entreprises, indépendamment de leur taille et de leur activité. L’hébergement dédié est donc destiné à :

Les gros sites de e-commerce et sites avec un trafic important

Si vous possédez une boutique de vente d’articles en ligne ou un site web qui reçoit un trafic important, vous devriez louer un serveur dédié pour le stockage de vos données. Cela permet d’éviter les problèmes liés à la surcharge du serveur – qui peuvent rendre votre site inaccessible pendant un moment.

IDEM : Si votre site web abrite des vidéos ou une bibliothèque d’images, il est important de recourir à un serveur dédié.

Les porteurs de gros projets

Les porteurs de gros projets ont eux aussi besoin d’un serveur dédié pour héberger leurs données. En effet, la quantité de données à traiter est généralement importante, ainsi que le trafic inhérent à ce type de sites.

> Un serveur dédié est donc indispensable.

Les créateurs d’applications

Lorsque vous créez des applications, vous avez forcément besoin d’importantes quantités de ressources. De même, il vous faut de l‘espace pour héberger les logiciels / API que vous créez + éventuellement votre propre site web.

> Dans ce cas, vous aurez besoin d’un serveur dédié performant et sécurisé.

Les entreprises qui traitent des données sensibles

En entreprise, le savoir-faire et les informations – appelées aujourd’hui DATA – font partie des ressources les plus importantes et les plus encadrées (avec le RGPD).

> Il faut donc veiller à les préserver de toute attaque malveillante provenant de l’extérieur.

Pour conserver avec soin les données de vos clients, de votre activité et de votre veille concurrentielle, vous devez absolument choisir une solution d’hébergement qui offrira le maximum de sécurité.

En résumé :

Héberger ses données sur un serveur dédié permet d’améliorer les performances et la productivité de l’entreprise, mais aussi de gagner en productivité.

permet d’améliorer les performances et la productivité de l’entreprise, mais aussi de gagner en productivité. Les données et informations que vous sauvegardez sur un serveur dédié sont en sécurité et à l’abri des attaques malveillantes.

Contrairement au serveur mutualisé, le serveur dédié est privé.

Les données étant considérées comme le pétrole du 21ème siècle, vous devez en assurer la sécurité absolue.​

Le serveur dédié est alors la meilleure alternative pour garantir la sécurité des données de votre entreprise.

Il est clair que cette formule offre de nombreux autres avantages comme notamment la flexibilité, l’autonomie et la stabilité.

Mais pour en bénéficier, vous devez opter pour un hébergeur fiable et digne de confiance. Misez sur des appareils de dernière génération, avec de nombreuses fonctionnalités, mais aussi sur des hébergeurs ayant fait leurs preuves. Vous pouvez pour cela vous aider de ce site qui compare les différentes solutions.