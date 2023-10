Comment protéger dès maintenant vos données SaaS critiques ?

La protection de vos données SaaS critiques est une préoccupation majeure pour votre entreprise. Pour ce faire, il faut suivre les bonnes pratiques de gestion des identités et des accès. Il est également nécessaire de limiter les risques de perte et de choisir une bonne solution de sauvegarde.

Avec la croissance rapide des applications basées sur le cloud comme Salesforce, la sécurité des données SaaS critiques est devenue une priorité absolue. La transition vers ces plateformes fiables offre de nombreux avantages. Cependant, il est essentiel de garantir la disponibilité des datas et de les protéger contre la suppression accidentelle, le piratage ainsi que d’autres menaces potentielles.

Suivre les bonnes pratiques de gestion des identités et des accès

La première étape pour renforcer la sécurité de vos données SaaS critiques consiste à mettre en place une gestion rigoureuse des identités et des accès. Assurez-vous que seules les personnes autorisées ont la possibilité de consulter les fichiers. Vous pouvez éviter que vos informations tombent entre de mauvaises mains en adoptant des processus d’intégration efficaces. De plus, ceux-ci vous permettent de simplifier l’accès tout en gardant le contrôle sur qui peut accéder à quoi.

Conserver vos données SaaS critiques dans un format restaurable après le départ

Il est essentiel de maintenir le contrôle sur l’accès aux données SaaS critiques, même lorsque des employés quittent l’entreprise. Mettez en place des politiques de gestion des mots de passe incitant à l’utilisation de codes secrets robustes. De même, envisagez l’authentification multifacteur pour renforcer la sécurité.

Limiter les risques de perte des données SaaS critiques

Pour éviter la perte de données SaaS critiques, commencez par identifier les risques potentiels. Utilisez des outils de classification pour déterminer quelles datas doivent être conservées et partagées via des API. Limitez l’exposition des fichiers en développant des politiques de rétention. Celles-ci sont capables de réduire les risques tout en maintenant un contrôle strict sur les types de données sensibles stockées.

Sécuriser les données SaaS critiques avec la bonne sauvegarde

Recherchez une solution de sauvegarde adaptée à votre entreprise. Assurez-vous qu’elle dispose de la capacité de restaurer vos données SaaS critiques rapidement, facilement et de manière efficace en cas de besoin. L’évolutivité à l’échelle de l’organisation est également essentielle, de même que la possibilité d’effectuer des restaurations ponctuelles rapides et sans complications. Elles vous permettent de récupérer vos fichiers exactement tels qu’ils étaient.

Par ailleurs, vous avez intérêt à opter pour une solution de sauvegarde offrant une protection multicouche, couvrant aussi bien la sécurité opérationnelle que physique. Ainsi, vous garantissez l’intégrité de vos données SaaS critiques.

En conclusion, la protection de vos données SaaS critiques est une priorité cruciale pour votre entreprise. Vous pouvez renforcer la sécurité de celles-ci tout en garantissant leur disponibilité en suivant les bonnes pratiques de gestion des identités et des accès. Il faut également minimiser autant que possible les risques de perte de données et choisir la meilleure solution de sauvegarde. Ne tardez pas à mettre en place ces mesures, car la sûreté de vos données SaaS critiques ne peut pas être sous-estimée.