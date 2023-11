Pub SMS pour la réforme des retraites : la CNIL remonte les bretelles du gouvernement

Récemment, CNIL a dû intervenir dans une affaire impliquant le gouvernement français. Elle démontre son importance dans la surveillance de l’utilisation des données personnelles.

Le 26 janvier, un événement inhabituel a eu lieu. Plus de 2,3 millions de fonctionnaires, actifs ou non, ont reçu un e-mail de Stanislas Guérini, ministre de la fonction publique. Ce message, promouvant la réforme des retraites alors en discussion à l’Assemblée nationale, a surpris et même choqué de nombreux destinataires qui ne l’avaient pas sollicité. Cette initiative a soulevé des questions sur l’utilisation appropriée des données personnelles.

La CNIL réagit à une communication inattendue et protège les données

Face à cette communication inattendue, plus de 1 500 fonctionnaires ont exprimé leur mécontentement en saisissant la CNIL. Le 9 novembre, après une délibération, la CNIL a décidé de rappeler à l’ordre les ministères concernés. Cette action souligne son engagement envers la protection des données personnelles. De même, elle montre sa volonté de faire respecter les règles en la matière.

La CNIL a examiné le contenu du message envoyé. Elle a précisé que celui-ci contenait un lien vers une vidéo où le ministre Guérini vantait les mérites de la réforme des retraites. L’enquête de la CNIL a révélé que le message avait été distribué via l’espace numérique sécurisé de l’agent public (Ensap). De plus, cet espace est géré par le ministère de l’économie, un usage non prévu pour des messages politiques.

Données personnelles : la CNIL recadre deux ministères après l’envoi de 2 millions de messages vantant la réforme des retraites https://t.co/yjPCkQWSue — Le Monde (@lemondefr) November 14, 2023

Les limites fixées par la CNIL

En examinant le décret régissant l’Ensap, la CNIL n’a trouvé aucune autorisation permettant son utilisation pour transmettre des messages politiques. Les ministères ont tenté de justifier leur action, mais la CNIL n’a pas été convaincue. Elle a noté que le message incluait un document PowerPoint clairement en faveur de la réforme, allant ainsi au-delà d’une simple information factuelle.

Les conséquences de l’action des ministères

La CNIL a constaté que l’utilisation d’une base de données personnelles pour une raison non prévue par son décret constituait une violation du droit européen sur les données personnelles. Face à cette infraction, la CNIL a sanctionné les deux ministères. Cependant, la loi ne permettant pas à une autorité administrative d’imposer une amende à l’État, la CNIL a opté pour un rappel à l’ordre public.

Cette affaire met en évidence le rôle essentiel de la CNIL dans la protection des données personnelles. Elle souligne la nécessité pour les institutions gouvernementales de respecter les limites établies en matière d’utilisation des données personnelles. La CNIL réaffirme son engagement envers le respect de la vie privée des citoyens. Par ailleurs, elle insiste sur la régulation stricte de l’utilisation des données personnelles dans le cadre gouvernemental.