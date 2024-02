Cette puce IA pourra lire dans vos pensées : l’ONU sonne l’alarme

L’émergence des puces IA représente un grand défi pour la protection de nos pensées les plus secrètes, d’après les avertissements de l’ONU.

Imaginez un monde où nos pensées les plus intimes pourraient être lues et analysées par des machines. Ce n’est plus de la science-fiction, mais une réalité que l’ONU nous invite à considérer sérieusement. Les puces IA, ces petits dispositifs implantés dans le cerveau, promettent de révolutionner la médecine. Néanmoins, elles portent un risque consequent : l’exposition de nos pensées privées sans consentement.

La révolution ambivalente des neurotechnologies IA

Ces technologies avancées, qui combinent l’intelligence artificielle avec la neurologie, ouvrent la porte à des progrès médicaux incroyables. Par exemple, elles pourraient aider les personnes paralysées à bouger à nouveau ou traiter certaines maladies du cerveau.

Cependant, l’UNESCO, une branche de l’ONU, nous alerte sur un danger moins visible mais tout aussi réel : l’intrusion dans notre vie privée mentale.

Des experts, comme Mariagrazia Squicciarini, nous parlent de ces technologies comme étant des “neurotechnologies sous stéroïdes”, capables d’entrer dans le sanctuaire de nos pensées sans y être invitées.

Gabriela Ramos, également de l’UNESCO, nous met en garde contre les capacités potentiellement intrusives de ces puces. Elles lisent et manipulent nos pensées. Cela soulève des questions éthiques sur notre liberté d’agir.

Des histoires qui font réfléchir à l’égard des puces IA

L’Agence France-Presse (AFP) nous raconte l’histoire émouvante d’Hannah Galvin, dont l’expérience avec une puce cérébrale IA a été décevante. Son témoignage met en évidence les risques associés à une mauvaise utilisation ou à une compréhension incomplète de ces technologies puissantes.

Cela nous rappelle que derrière chaque appareil, il y a des personnes réelles avec leurs espoirs, leurs rêves et leurs peurs.

L’appel à un engagement éthique mondial

Devant ces enjeux, l’UNESCO encourage la création d’un ensemble de règles éthiques à suivre par tous les pays. Le but est de trouver un juste milieu entre les bienfaits extraordinaires que ces puces peuvent apporter et les risques qu’elles comportent.

Audrey Azoulay, la directrice générale de l’UNESCO, insiste sur l’importance de défendre nos droits les plus fondamentaux. Elle souligne notamment le respect de la personne, la liberté de penser et le droit à une vie privée inviolable.

