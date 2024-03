Quelles sont les meilleures alternatives à WeTransfer ?

WeTransfer est un service de transfert de fichiers numériques. Cet outil populaire présente toutefois certaines limitations. Dans cet article, nous allons vous présenter les meilleures alternatives à ce dernier.

WeTransfer est une plateforme de transfert de données lancée en 2009. Basé aux Pays-Bas, l'outil s'est rapidement imposé comme une solution simple et efficace pour partager des fichiers volumineux. Ce dernier n'exige pas d'inscription ou de création de compte pour les utilisateurs occasionnels.

Quelles sont les limitations de WeTransfer ?

Comme tout service en ligne, WeTransfer a quelques inconvénients. Ceux-ci peuvent amener les utilisateurs à rechercher de meilleures alternatives telles que LockTransfer. En voici quelques-uns :

la limitation de la taille des fichiers : la taille maximale prise en charge par la version gratuite est de 2Go. Ce qui n'est parfois pas suffisant si vous avez des projets volumineux à transférer ;

la taille maximale prise en charge par la version gratuite est de 2Go. Ce qui n'est parfois pas suffisant si vous avez des projets volumineux à transférer ; la durée de stockage limitée : les fichiers envoyés via WeTransfer sont disponibles pour le téléchargement pendant une durée limitée. Celle-ci est généralement de 7 jours pour la version gratuite ;

les fichiers envoyés via WeTransfer sont disponibles pour le téléchargement pendant une durée limitée. Celle-ci est généralement de 7 jours pour la version gratuite ; l' absence de personnalisation et de fonctionnalités avancées dans la version gratuite : l'outil offre peu de possibilités de personnalisation et de contrôle ;

l'outil offre peu de possibilités de personnalisation et de contrôle ; la confidentialité et la sécurité des données : certes, WeTransfer utilise le chiffrement pour la transmission des fichiers. Toutefois, la sécurité des données n'est pas optimale.

LockTransfer : la meilleure alternative sécurisée à WeTransfer

LockTransfer est un outil à la fois facile à utiliser et robuste. Idéal pour les entreprises, il répond aux exigences des Directions des Systèmes d'Information (DSI). Voici les bonnes raisons de l'utiliser :

Sécurité et simplicité

LockTransfer met un point d'honneur sur la sécurité sans compromettre la simplicité d'utilisation. La plateforme propose un chiffrement de bout en bout pour assurer la confidentialité des données transférées. De plus, il met à votre disposition un plugin pour Outlook et Office 365. Cela vous donne la possibilité de chiffrer les pièces jointes directement dans vos emails. Cette fonctionnalité simplifie grandement le processus de sécurisation des envois sans nécessiter de compétences techniques avancées. LockTransfer offre la simplicité d'un outil grand public capable de répondre aux exigences d'une DSI.

Un outil à privilégier pour les professionnels

LockTransfer vous permet de suivre les envois et les téléchargements. Votre fichier a-t-il été téléchargé ? Combien de fois ? Par qui ? Avec LockTransfer, vous avez une vision précise et sécurisée sur les fichiers partagés. C'est un aspect à ne pas négliger pour les entreprises souhaitant garder un contrôle et une traçabilité sur les données transférées.

Un outil 100 % français

LockTransfer est une solution 100 % française. C'est un avantage indéniable pour les organisations soucieuses de la conformité aux réglementations locales en matière de protection des données, telles que le RGPD. De plus, cela peut être bénéfique en termes de support client et de proximité des serveurs, garantissant la souveraineté de vos données.

Comparatif entre LockTransfer et Wetransfer

Boîtes de dépôts sécurisées

LockTransfer propose également des boîtes de dépôts sécurisées pour recevoir les documents de parties prenantes externes. Cette fonctionnalité garantit une réception sécurisée des fichiers. Le but étant de renforcer la protection de vos données contre les accès non autorisés et les menaces potentielles. Idéal par exemple pour assurer la facilité de traitement des candidatures professionnelles, tout en respectant le RGPD. Vos équipes RH et sécurité vont l'adorer !

Pas de limite de poids pour les fichiers

Contrairement à WeTransfer, LockTransfer n'impose pas de limitation de taille pour les fichiers envoyés. Par conséquent, c'est l'outil à privilégier si vous prévoyez de partager un grand volume de données.

Les autres concurrents potentiels

Smash

Voici les fonctionnalités clefs de Smash :

une plateforme de transfert de fichiers basée en France, tout comme LockTransfer

pas de limite de taille d'envoi des fichiers : même avec la formule gratuite.

même avec la formule gratuite. options de personnalisation : vous permet également de personnaliser l'espace de téléchargement avec votre propre branding (logos, images de fond et messages personnalisés).

WeSend

Voici les fonctionnalités proposées par cet outil :

transferts sécurisés pour les professionnels : WeSend effectue un chiffrement de bout en bout pour les transferts de fichiers. Cela assure une protection optimale des données sensibles ;

WeSend effectue un chiffrement de bout en bout pour les transferts de fichiers. Cela assure une protection optimale des données sensibles ; gestion avancée des envois : la plateforme permet de suivre en temps réel l'état des transferts. De plus, elle envoie des notifications pour chaque téléchargement réussi ;

la plateforme permet de suivre en temps réel l'état des transferts. De plus, elle envoie des notifications pour chaque téléchargement réussi ; options de personnalisation : il est possible de personnaliser les messages d'envoi et les pages de téléchargement. Dans ce contexte, vous pouvez adapter chaque transfert avec l'identité visuelle votre entreprise ;

il est possible de personnaliser les messages d'envoi et les pages de téléchargement. Dans ce contexte, vous pouvez adapter chaque transfert avec l'identité visuelle votre entreprise ; plans flexibles : WeSend propose une variété de plans d'abonnement. Choisissez celui qui s'adapte le mieux à vos besoins.

TransferNow

Voici les avantages d'utiliser TransferNow :

i nterface utilisateur intuitive : TransferNow met à votre disposition une interface claire. Cela rend le partage de fichiers volumineux accessible à tous ;

TransferNow met à votre disposition une interface claire. Cela rend le partage de fichiers volumineux accessible à tous ; envois multiples et liens de téléchargement direct : les utilisateurs peuvent envoyer des fichiers directement par email ou générer des liens de téléchargement. Cela vous donne la possibilité de partager le contenu avec un nombre illimité de destinataires ;

les utilisateurs peuvent envoyer des fichiers directement par email ou générer des liens de téléchargement. Cela vous donne la possibilité de partager le contenu avec un nombre illimité de destinataires ; sécurité des données : TransferNow garantit la sécurité des transferts avec des options de chiffrement.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.