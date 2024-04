Le paysage de la cybersécurité en France pour 2024

Bitdefender, une référence mondiale dans le domaine de la cybersécurité, a publié son rapport annuel 2024. L'étude, réalisée entre décembre 2023 et janvier 2024, a impliqué plus de 7300 consommateurs de sept pays, y compris la France. Ce rapport détaille les comportements, les pratiques et les préoccupations actuelles en matière de cybersécurité.

Comportements et préoccupations des consommateurs français

Les résultats de l'enquête française révèlent plusieurs points critiques :

Préoccupations liées à l'IA . 62 % des Français sont préoccupés par la sécurité et la confidentialité autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle, un chiffre légèrement inférieur à la moyenne mondiale de 67 %.

. 62 % des Français sont préoccupés par la sécurité et la confidentialité autour de l'utilisation de l'intelligence artificielle, un chiffre légèrement inférieur à la moyenne mondiale de 67 %. Perception de la menace . Une grande majorité, soit 72,5 %, pense ne pas être ciblée par les cybercriminels.

. Une grande majorité, soit 72,5 %, pense ne pas être ciblée par les cybercriminels. Incidents de sécurité . Près de 20 % (19,6 %) des Français ont subi un incident de sécurité dans leur vie numérique au cours de l'année précédente, moins que la moyenne mondiale de 24 %.

. Près de 20 % (19,6 %) des Français ont subi un incident de sécurité dans leur vie numérique au cours de l'année précédente, moins que la moyenne mondiale de 24 %. Menaces principales . Les escroqueries par SMS et les tentatives de fraude, incluant la fraude à la carte et le phishing, sont les principales menaces rencontrées.

. Les escroqueries par SMS et les tentatives de fraude, incluant la fraude à la carte et le phishing, sont les principales menaces rencontrées. Gestion des mots de passe . 38,3 % des Français notent leurs mots de passe, et 32,1 % utilisent le même mot de passe pour plusieurs comptes.

. 38,3 % des Français notent leurs mots de passe, et 32,1 % utilisent le même mot de passe pour plusieurs comptes. Transactions sensibles. 74 % des sondés en France effectuent des transactions sensibles via leurs mobiles, mais 47,3 % ne se protègent pas avec des solutions de sécurité mobile.

Utilisation mobile et cybersécurité

Un constat alarmant est que 74 % des Français utilisent leurs téléphones mobiles pour effectuer des transactions sensibles, telles que des opérations bancaires ou la gestion de leurs comptes de crypto-monnaies. Cependant, près de la moitié de ces utilisateurs (47,3 %) négligent l'utilisation de solutions de sécurité mobile. C'est principalement à cause des coûts jugés trop élevés (25,6 %).

Fréquence des incidents de sécurité

Bien que moins touchée que d'autres régions, la France voit presque un cinquième de sa population subir des incidents de sécurité chaque année. Ceci est inférieur à la moyenne globale, mais souligne un besoin crucial de sensibilisation et de protection accrue.

Les principales menaces en France

Les résultats de l'étude mettent en lumière que les escroqueries par SMS et les tentatives de fraude sont les menaces les plus fréquemment rencontrées par les Français. Ces techniques, souvent renforcées par l'utilisation de l'IA, sont devenues plus sophistiquées et donc plus difficiles à détecter.

Gestion des mots de passe et risques associés

La gestion des mots de passe reste un défi majeur. Avec plus d'un tiers des Français écrivant leurs mots de passe, et un tiers utilisant le même mot de passe sur plusieurs plateformes, les risques de sécurité sont accrus. Ce qui facilite par conséquent, le travail des cybercriminels.

Perception de risque et cybercriminalité

Un des résultats les plus surprenants est que la majorité des Français ne se perçoit pas comme une cible potentielle pour les cyberattaques. Cette perception peut conduire à des pratiques de sécurité laxistes qui pourrait augmenter leur vulnérabilité.

Conclusion et appel à la vigilance

Ciprian Istrate, vice-président senior des opérations chez Bitdefender, souligne l'importance cruciale de la sensibilisation à la cybersécurité. Les cybercriminels exploitent désormais l'IA pour affiner leurs attaques. La vigilance et l'éducation en matière de cybersécurité sont donc plus importantes que jamais. Les consommateurs doivent être informés des risques et adopter les meilleures pratiques pour sécuriser leur empreinte numérique.

Sources et méthodologie

La recherche a été conduite par Censuswide, un cabinet de conseil réputé. Les répondants étaient équitablement répartis entre la France, l'Allemagne, l'Italie, l'Espagne, le Royaume-Uni et les États-Unis. De ce fait, elle a offert une perspective diversifiée et approfondie sur les enjeux de la cybersécurité globale.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

