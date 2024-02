Formation en cybersécurité, inauguration de la première Ecole Cyber Microsoft en France

Microsoft France et Simplon ont inauguré aujourd’hui la première Ecole Cyber Microsoft by Simplon dans la région Grand Ouest, près de Rennes. Cela s’avère être une initiative majeure pour former des professionnels de la cybersécurité dans le pays.

Expansion des ambitions de Microsoft France

Cette inauguration s’inscrit dans les ambitions de Microsoft France visant à former 10 000 nouveaux professionnels de la cybersécurité en France d’ici 2025. Cela représente un engagement significatif dans la formation des talents du numérique, à l’échelle nationale et locale.

Formation professionnalisante sur 19 mois

Depuis le 11 décembre 2023, l’Ecole Cyber Microsoft by Simplon de Rennes accueille 11 apprenants pour une période de 3 mois de formation intensive. Cette formation a continué en 16 mois en alternance au sein d’une entreprise partenaire de la promotion : Metsys, Advens et le Groupe Roullier.

L’objectif des apprenants est d’obtenir le Titre RNCP de niveau 6 « Administrateur d’Infrastructures Sécurisées », reconnu par l’État. Le programme de formation a été élaboré par les experts Microsoft et le studio pédagogique de Simplon. Il vise à répondre aux besoins des entreprises en abordant des thèmes spécifiques et en développant des compétences essentielles.

Simplon s’associe à Metsys, Advens et au Groupe Roullier pour garantir le succès de cette première promotion en comblant les besoins de talents dans le secteur de la cybersécurité.

La diversité des profils en avant-plan

La promotion rennaise se caractérise par la diversité des profils, avec des apprenants provenant de différents horizons et niveaux d’éducation. Ce qui illustre l’inclusivité de la formation.

Témoignage des apprenants

Erwann, ancien ambulancier passionné par la cybersécurité, voit cette formation comme une transition vers la défense des entreprises dans le cyberespace. Elle offre une approche pratique et novatrice.

En voici un autre témoignage :

Engagement des entreprises partenaires

Metsys, Advens et le Groupe Roullier s’engagent à former et recruter des professionnels qualifiés. Cette collaboration souligne globalement l’importance de cette formation dans un contexte de pénurie de talents en cybersécurité.

Ambition de former 10 000 professionnels d’ici 2025

Microsoft France s’engage à former 10 000 nouveaux professionnels de la cybersécurité d’ici 2025. C’est un objectif essentiel dans ce pays où les attaques cyber sont en hausse.

Les chiffres des écoles Cyber Microsoft by Simplon

À l’échelle nationale, les six écoles comptent 76 apprenants, avec une moyenne d’âge de 24 ans, dont 18 % de femmes et 40 % de niveau Bac ou Infra-Bac.

L’inauguration de l’Ecole Cyber Microsoft by Simplon représente un pas significatif dans la réponse aux besoins croissants de la cybersécurité en France. Les entreprises partenaires et de Microsoft France s’engagent fortement. Par conséquent, cette initiative promet de former efficacement les talents nécessaires pour sécuriser l’avenir numérique du pays.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.