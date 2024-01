Cybersécurité : Hallucinant ! Des centaines de milliers de fichiers malveillants découverts par jour

Les experts en cybersécurité publient régulièrement des bulletins de sécurité sur les vulnérabilités, les attaques de malware, etc. Les chercheurs de Kaspersky par exemple ont publié un rapport sur les fichiers malveillants déployés dans l’espace cyber en douze mois. Les chiffres sont tout bonnement hallucinants !

Plus de 410 000 fichiers malveillants découverts … par jour !

Dans cette analyse, les chercheurs de Kaspersky se sont concentrés sur les fichiers PDF et Office qui cachent des portes dérobées ou des malwares. Sur une période de douze mois, de novembre 2022 à octobre 2023, les chercheurs ont identifié 125 millions de fichiers malveillants.

Cela équivaut à 410 000 identifiés par jour. Les fichiers PDF et Office restent les formats les plus largement utilisés pour déployer des macros nuisibles (un ensemble de commandes regroupées pour exécuter des tâches). Ces fichiers malveillants infiltrent principalement les systèmes via mail sous forme de pièces jointes.

Les fichiers PDF et Office sont couramment utilisés dans un environnement professionnel. Les victimes sont donc moins susceptibles de se méfier. Elles sont plus vigilantes avec les liens. Par ailleurs, beaucoup peuvent ignorer qu’un PDF ou qu’un simple fichier Word pourrait être utilisé à des fins malveillantes. C’est là toute leur efficacité.

Les appareils Windows, une cible privilégiée

Dans son bulletin de sécurité, les chercheurs de Kaspersky soulignent que les acteurs malveillants ciblent tout particulièrement les systèmes Windows. 88 % des fichiers identifiés disent-ils visent ces appareils. Ils ajoutent que les trojans restent le type de logiciels malveillants les plus répandus.

Le rapport indique également une nette augmentation des logiciels malveillants contenus dans les documents PDF et Microsoft Office. Les chercheurs auraient identifié 24 000 fichiers par jour, soit une hausse de de 54% d’une année à l’autre. Le nombre de fichiers contenant des portes dérobées a aussi explosé, passant de 15 000 à 40 000 fichiers en un an.

Les logiciels malveillants constituent l’une des méthodes de cyberattaque les plus courantes. Vous pouvez néanmoins prendre certaines mesures pour rendre votre système moins vulnérable. L’installation d’antivirus reste l’une des solutions les plus simples et les plus efficaces. Pensez également à vérifier systématiquement la légitimité d’un mail et de son expéditeur avant d’ouvrir une pièce jointe.

Protégez votre système de tout type de fichier malveillant en installant un logiciel de protection robuste choisi parmi notre top des meilleurs antivirus.