Scalian élargit son horizon dans la cybersécurité avec l’acquisition de Dulin

Scalian, un leader dans le conseil en management et la transformation digitale, a annoncé l’acquisition de Dulin. Ce cabinet espagnol se distingue en cybersécurité et gestion des identités et des accès (IAM). Cette acquisition marque un tournant stratégique pour Scalian.

Dulin, un apport stratégique à Scalian

Dulin est reconnu pour son expertise dans la gestion dynamique des autorisations. Ce savoir-faire est particulièrement apprécié dans le secteur bancaire. Avec l’intégration de Dulin, Scalian renforce ses capacités dans des secteurs clés comme l’industrie, la santé, l’automobile et la défense.

Une équipe d’experts au service de la sécurité

Dulin apporte à Scalian une équipe de 35 spécialistes en cybersécurité. Ces experts sont capables de modéliser et de gérer des politiques de sécurités métiers auditables pour diverses organisations. Cette expertise permet une gestion centralisée, agile et fiable des politiques de sécurité.

Un pas de plus dans le développement de Scalian

L’acquisition de Dulin est une étape clé pour Scalian. Elle renforce sa position sur le marché espagnol de la cybersécurité. Elle enrichit également son offre dans le secteur bancaire et répond aux besoins spécifiques de ses clients en matière d’IAM.

Synergie et croissance, le futur de Scalian avec Dulin

L’intégration des équipes de Dulin chez Scalian Espagne promet une combinaison efficace des savoir-faire. Yvan Chabanne, PDG de Scalian, souligne l’importance de cette intégration. Elle s’inscrit dans une politique de croissance externe. Elle vise à créer une synergie puissante pour mieux accompagner les clients dans leurs défis de cybersécurité.

L’acquisition de Dulin par Scalian est un mouvement stratégique majeur. Elle consolide la position de Scalian en tant qu’acteur majeur de la cybersécurité. Elle ouvre de nouvelles perspectives de croissance et de spécialisation dans ce domaine en pleine expansion.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.