Révélation des tendances majeures des menaces cyber de 2023

TEHTRIS, leader de la neutralisation des cyberattaques, vient de dévoiler son rapport annuel de Threat Intelligence. Ce rapport met en lumière les tendances des menaces cyber de 2023 et celles à venir. Une augmentation significative des attaques a été observée au cours du second semestre 2023, avec une hausse de 8 % par semaine à l’échelle mondiale.

Surveillance avancée par Honeypots Nomades

L’unité de cyberintelligence (CIU) de TEHTRIS base ses analyses sur la surveillance continue d’un réseau étendu de 1300 honeypots répartis dans 50 pays. On a programmé ces leurres « nomades » pour détecter en permanence les activités cybercriminelles à travers le monde. Cela offre ainsi une vision précise de l’évolution des menaces.

Principales menaces de 2023

Les attaques DDoS et les ransomwares s’avèrent être les plus fréquents parmi les principales menaces de l’année 2023. L’ingénierie sociale facilitée par l’intelligence artificielle, les menaces liées aux données, la manipulation des informations, les vulnérabilités de la chaîne d’approvisionnement ainsi que les logiciels malveillants, ont également été des sujets préoccupants.

Acteurs de la menace les plus actifs

Le rapport identifie les acteurs de la menace les plus actifs en 2023. Parmi lesquels figurent NoName, LockBit3.0, Cl0p, KillNet, ALPHV (BlackCat), PLAY, Anonymous Sudan, Black Basta, Vice Society, BianLian, et 8Base. Comprendre ces acteurs est crucial pour renforcer la cyberdéfense.

Points saillants du rapport

Attaques sur la supply chain en hausse . 61 % des entreprises ont été victimes de cyberattaques sur leur supply chain en 2023. Ces attaques ciblent principalement les employés avec des privilèges élevés.

. 61 % des entreprises ont été victimes de cyberattaques sur leur supply chain en 2023. Ces attaques ciblent principalement les employés avec des privilèges élevés. Réinvention de l’Ingénierie sociale avec l’IA . Les acteurs de la menace utilisent l’IA pour monter des escroqueries de type « deepfake » et des campagnes de phishing plus sophistiquées.

. Les acteurs de la menace utilisent l’IA pour monter des escroqueries de type « deepfake » et des campagnes de phishing plus sophistiquées. Augmentation des attaques par Ransomware . Plus de 77 % des attaques par ransomware impliquent l’utilisation de liens URL et la navigation web. On a observé de nouvelle tactique comme la double extorsion.

. Plus de 77 % des attaques par ransomware impliquent l’utilisation de liens URL et la navigation web. On a observé de nouvelle tactique comme la double extorsion. Expansion des logiciels espions sur mobile. Des applications de messagerie populaires sont exploitées pour distribuer des logiciels espions sur mobile.

Appel à une responsabilité collective

Face à ces menaces croissantes, TEHTRIS souligne l’importance de la collaboration, de l’innovation et de stratégies de défense proactives. Une solide stratégie de cybersécurité est essentielle pour atténuer les risques et garantir un environnement cyber plus sûr pour tous, selon les chercheurs de l’unité de cyberintelligence (CIU) de TEHTRIS.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

