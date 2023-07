Les cyberattaques sur smartphone en hausse de 187% : protégez-vous d’urgence

Les cybercriminels s’adaptent au monde axé sur le mobile et exploitent l’utilisation massive de ces appareils. Les dernières études sur la question font état d’une hausse de 187 % des cyberattaques sur smartphones. La sécurité doit être au cœur des préoccupations des fournisseurs comme des utilisateurs.

Cyberattaques sur smartphone : les sites de phishing adaptés aux plateformes mobiles

Zimperium, une plateforme américaine de sécurité pour les appareils et applications mobiles, effectue chaque année une étude sur la cybersécurité des appareils mobiles. Son rapport Global Mobile Threat Report dresse l’état des lieux des menaces et des cyberattaques sur smartphone à l’échelle mondiale.

Les conclusions du rapport de 2023 sont particulièrement alarmantes. Selon les chercheurs de Zimperium, les cyberattaques sur smartphone ont augmenté de 187 % d’une année à une autre. Les experts soulignent particulièrement la hausse des attaques de phishing et de smishing.

D’ailleurs, les acteurs malveillants ont adapté les sites de phishing en conséquence. 80% des sites de phishing sont conçus pour fonctionner à la fois sur les plateformes de bureau et mobiles, expliquent les chercheurs.

Hausse fulgurante des vulnérabilités critiques d’Android

Dans ce dernier rapport, les chercheurs déplorent également l’augmentation des vulnérabilités critiques d’Android, en hausse de 138 % en 2022. Apple n’est pas exempt de problème puisque les appareils qui tournent sous iOS représentent 80 % des vulnérabilités zero-day exploitées.

Selon les chercheurs, l’accès à des stockages cloud non sécurisés augmentent la surface d’attaque et expliquent en partie la hausse des cyberattaques sur smartphone. Les experts avertissent également les utilisateurs sur les menaces basées sur les réseaux, comme le Wi-Fi non sécurisé et les menaces physiques (perte, vol, système d’exploitation obsolète…).

L’utilisation des applications malveillantes qui sont de plus en plus utilisées par les hackers comme vecteur d’attaque figure également parmi les menaces critiques. La hausse de ces attaques devrait alarmer les fournisseurs et pousser les utilisateurs à mieux se protéger.

Comment se protéger ?

Les entreprises et les fournisseurs d’appareils et d’applications mobiles doivent adopter une meilleure stratégie de sécurité axée sur le mobile. De leur côté, les utilisateurs peuvent adopter une meilleure hygiène numérique dans l’utilisation de leur smartphone.

Paramétrer les contrôles de sécurité sur l’appareil par exemple permet de limiter les données collectées par chaque application. Cela protège des fuites des données. Il faut également éviter dans la mesure du possible de se connecter à des réseaux Wi-Fi publics. Pour éviter les attaques de phishing et de smishing, il faut toujours prendre le temps de vérifier l’expéditeur et de confirmer l’authenticité du message avant de cliquer sur un lien.

Pour la sécurisation des comptes sur mobiles, les utilisateurs peuvent renforcer la sécurité des mots de passe avec une authentification multifacteur. Enfin, il faut toujours mettre à jour le système d’exploitation et installer un logiciel de protection pour mobile tenu à jour également.

Protégez tous vos appareils de toute forme de cyberattaque en installant un logiciel de protection performant choisi parmi notre top des meilleurs antivirus.