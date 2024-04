Oubliez la Ligue des Champions ! Regardez les robots IA DeepMind jouer au foot

L'intelligence artificielle a encore fait son apparition dans le monde du sport. Surprise pour les fans de football ! Voici des robots IA de DeepMind qui jouent au foot.

Les terrains de football accueillent de nouveaux joueurs et, cette fois, ce ne sont pas des humains. Il s'agit de robots IA, des modèles Robotis OP3 alimentés par batterie, qui mesurent environ 50 centimètres de haut et possèdent 20 articulations.

Entraînés par la méthode de l'apprentissage par renforcement profond, ces robots peuvent réagir avec une rapidité époustouflante. Plus rapides, plus précis, ils transforment chaque match en une démonstration de capacités techniques avancées.

Ces robots IA s'entraînent dur pour obtenir des performances exceptionnelles

Pour informations, ces robots reçoivent 240 heures de formation intense pour être prêts à jouer. Selon Guy Lever de Google DeepMind, « ces comportements sont très difficiles à concevoir et à scripter manuellement. »

En comparaison avec les robots programmés avec des compétences prédéfinies, ces petits joueurs montrent des statistiques impressionnantes. Ils marchent 181 % plus vite, tournent 302 % plus rapidement, et frappent le ballon 34 % plus fort. En plus, ils se relèvent 63 % plus vite après une chute.

Ces prouesses ne sont pas seulement des chiffres, elles reflètent une avancée significative dans le domaine de la robotique. Par ailleurs, Jonathan Aitken de l'Université de Sheffield précise que ce travail aide à « combler l'écart entre la simulation et la réalité. »

Et ce n'est pas tout ! Les robots ne se contentent pas de répéter des mouvements dans un environnement contrôlé. Bien au contraire, ils adaptent et optimisent leurs compétences en situation réelle.

Mais alors, à quoi rime tout cet entraînement ? Les robots joueurs de football ne visent pas à remplacer les humains sur les terrains.

Comme l'explique Tuomas Haarnoja, de l'équipe DeepMind, « Le but de ce travail n'est pas de produire des robots humanoïdes jouant en Premier League. »

En réalité, le projet a des implications bien plus vastes. Il s'agit de comprendre comment développer rapidement des compétences robotiques complexes qui peuvent être robustement transférées à des applications professionnelles réelles.

Nuevo ROBOTIS OP3 Robot humanoide pic.twitter.com/1ZL8dzjlx3 — Toni Ferraté 🇪🇺 🌍 💫 (@ROBOToni) July 28, 2017

Il faut donc souligner que ces robots ne sont pas là pour signer des autographes ou célébrer des buts. Pour être précis, l'objectif est de révolutionner la manière dont nous percevons l'intégration de l'intelligence artificielle dans des contextes pratiques.

Alors, quelle est leur limite ? Restez connectés pour le découvrir ! En attendant, partagez-nous votre avis sur cette nouvelle technologie robotique dans les commentaires.

