Samsung interdit ChatGPT à ses employés, et votre entreprise devrait l’imiter

L’interdiction de Samsung à l’utilisation de ChatGPT par ses employés soulève des questions sur la sécurité et la confidentialité des données. Les entreprises doivent considérer les avantages et les risques potentiels de l’utilisation de ChatGPT dans leur environnement de travail.

ChatGPT est un outil efficace pour améliorer la productivité et l’efficacité de la communication. Cependant, les entreprises doivent être conscientes des implications liées à la protection des données sensibles. Avec l’augmentation de la cybercriminalité et des violations de données, les entreprises doivent être proactives dans leur approche de la sécurité des données.

Samsung bannit temporairement l’IA générative pour ses employés

Samsung interdit l’IA générative sur ses dispositifs pour employés depuis mai, selon Bloomberg. Cependant, cette restriction ne s’applique qu’à ses employés, n’ayant aucun impact sur les utilisateurs ou les consommateurs des produits connectés de la marque. Samsung a expliqué cette mesure en affirmant qu’elle est temporaire et qu’elle vise à établir des dispositifs de sécurité performants. En outre, leur but est de garantir l’utilisation productive et sécurisée de l’intelligence artificielle générative par ses employés.

Samsung to develop its own GPT.



Samsung has decided to ban the internal use of generative artificial intelligence (AI) such as ChatGPT on company PC. Instead, Samsung Electronics is developing its own generative AI optimized for translation and document summarization. pic.twitter.com/Bpu5azgcK1 — Revegnus (@Tech_Reve) May 2, 2023

Selon un représentant de Samsung interrogé par TechCrunch, la compagnie travaille actuellement à la création d’un environnement sûr pour l’utilisation de cette technologie. En attendant, elle a choisi de limiter temporairement son emploi sur les dispositifs de la société. Un mémorandum vu par Bloomberg a confirmé que cette interdiction est temporaire. De plus, elle sera levée dès la mise en place des mesures de sécurité adéquates.

Samsung développe des outils d’IA, défiant ChatGPT

D’après un rapport récent, l’entreprise technologique sud-coréenne est en train de développer ses propres outils d’intelligence artificielle. Le chatbot génératif ChatGPT d’OpenAI a connu un grand succès mondial. Cependant, des obstacles restent à surmonter dans ce domaine. Le mois dernier, Samsung a fait face à des fuites de données exclusives. Des inquiétudes subsistent quant aux violations potentielles de la confidentialité des données et des droits d’auteur, ainsi que sur la précision de ChatGPT.

Malgré ces défis, ChatGPT est devenu très populaire depuis sa sortie en novembre dernier. Il est souvent utilisé pour répondre à toutes sortes de questions liées à la recherche fondamentale ou aux affaires. Cependant, le domaine de l’IA est en constante évolution. Ainsi, il est crucial de continuer à développer des outils plus fiables pour répondre aux besoins de la société.

L’IA améliore l’expérience utilisateur et la sécurité chez Samsung

Samsung est un acteur mondial majeur de la technologie qui intègre l’intelligence artificielle (IA) dans plusieurs de ses produits pour améliorer l’expérience utilisateur, la qualité et la sécurité. Les téléviseurs Samsung sont équipés d’une technologie d’upscaling IA pour convertir les images de faible résolution en images de haute qualité. Cependant, les smartphones Samsung utilisent l’IA pour améliorer la qualité de la caméra et offrir des fonctionnalités. À titre d’exemple, vous pouvez trouver la reconnaissance faciale, la reconnaissance d’objets et la traduction en temps réel.

La sécurité est également renforcée par l’utilisation de l’IA avec des fonctionnalités de reconnaissance d’empreintes digitales. Enfin, l’assistant vocal de Samsung, Bixby, utilise l’IA pour comprendre les commandes et fournir des réponses personnalisées. Samsung s’efforce ainsi de fournir des produits de haute qualité et sécurisés. De plus, cette marque offre une expérience utilisateur optimale grâce à l’intégration de l’IA dans leurs produits.