SAS lance officiellement le Viya Workbench sur le marché

SAS a annoncé aujourd'hui le lancement de SAS Viya Workbench, une plateforme révolutionnaire destinée aux développeurs d'intelligence artificielle. Cet environnement de développement, léger et en cloud, est spécialement conçu pour faciliter la création de modèles d'IA en utilisant les langages de programmation SAS ou Python.

Un environnement flexible et accessible pour les développeurs

SAS Viya Workbench propose un accès libre et à la demande à un environnement de calcul. Il est parfaitement adapté pour la préparation des données, l'analyse exploratoire et le développement de modèles analytiques avancés ainsi que de machine learning. Cela représente une ressource inestimable pour les développeurs qui cherchent à optimiser leur workflow d'analyse de données.

Augmentation de la productivité et de la confiance parmi les développeurs

« Si SAS Viya est la pierre angulaire de l'écosystème logiciel de SAS, l'éditeur fait désormais évoluer son catalogue, avec des produits innovants en réponse aux divers besoins des utilisateurs », analyse Kathy Lange, directrice de recherche pour les logiciels d'IA chez IDC. « De nouvelles offres comme SAS Viya Workbench – un environnement analytique à la demande – visent à accroître la productivité, à améliorer les performances et à renforcer la confiance parmi les développeurs d'IA. »

Choix de langage et d'environnement pour une flexibilité maximale

Les développeurs chez Viya Workbench ont la possibilité de travailler dans le langage de leur choix, principalement SAS et Python. Ils envisage une intégration prévue pour le langage R avant la fin de l'année. L'interface utilisateur est intuitive et propose des options telles que Jupyter Notebook/JupyterLab et Visual Studio Code. Cela permet aux utilisateurs de choisir l'environnement de développement qui leur convient le mieux.

Optimisation des performances

L'adoption de bibliothèques Python personnalisées et performantes, spécifiques à Viya Workbench, permet aux utilisateurs de maximiser la vitesse et l'efficacité des modèles d'IA. Ces bibliothèques sont conçues pour s'intégrer facilement avec le code Python existant. Pourtant, ils nécessitent des modifications minimes pour une amélioration significative des performances.

Une solution à la demande pour une gestion des ressources optimisée

L'environnement de développement de Viya Workbench est non seulement flexible mais aussi évolutif et disponible sur demande. Il s'approvisionne automatiquement en ressources et se termine de lui-même après l'achèvement des tâches. De ce fait, il minimise la nécessité d'une intervention informatique continue. Les développeurs peuvent ainsi se concentrer pleinement sur l'innovation sans se soucier des aspects techniques de la gestion des ressources.

Prochaine disponibilité et expansion sur diverses plateformes

Initialement, Viya Workbench sera accessible sur Amazon AWS Marketplace dès le deuxième trimestre. SAS planifie d'élargir la disponibilité à d'autres fournisseurs de services cloud et envisage également une option de déploiement en tant que SaaS. Ce qui rendra cet outil encore plus accessible aux développeurs du monde entier.

Révolutionner le développement de l'IA avec flexibilité et efficacité

« Les multiples défis auxquels les développeurs font face ne sont pas à prendre à la légère. Au contraire, ce sont des obstacles qui les empêchent de répondre aux questions importantes et d'accomplir leurs tâches », explique Jared Peterson, Senior Vice President chez Engineering, SAS.

« Viya Workbench offre une flexibilité maximale et des résultats optimaux en permettant aux développeurs d'utiliser le langage et l'environnement de développement intégré (IDE) de leur choix, d'ajuster la puissance de calcul à la hausse comme à la baisse selon les besoins du projet, et, in fine, d'améliorer leur productivité et leur efficacité. Ils peuvent travailler plus rapidement, être plus créatifs et prendre plus de risques. Ce qui, soyons honnêtes, est non seulement attendu, mais rend également le travail plus agréable. ». A ajouté Peterson.

Cette initiative marque une étape significative dans la manière dont les développeurs aborderont le développement et le déploiement des modèles d'IA à l'avenir. Elle promet de transformer l'industrie avec des outils puissants et accessibles.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.