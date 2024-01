ServiceNow choisit de migrer vers Snowflake, un pas vers l’innovation des données

Snowflake, leader du Data Cloud, annonce que ServiceNow a opté pour la migration de sa plateforme Enterprise Data sur Snowflake. Cette décision vise à rendre l’utilisation des données plus accessible, à accélérer l’innovation et à permettre une échelle illimitée pour le stockage et le calcul des données.*

La nécessité d’une infrastructure solide pour ServiceNow

ServiceNow a cherché une infrastructure adaptable à sa croissance pour que ses équipes Data et Analytics puissent prendre des décisions basées sur les données. Après avoir évalué plusieurs produits et plateformes, ServiceNow a choisi de transférer son écosystème de données vers le Data Cloud de Snowflake.

Avantages de Snowflake pour ServiceNow

Snowflake offre une mise à l’échelle quasi infinie du stockage et du calcul. Ce qui facilite la prise en charge de workloads complexes. La sécurité des données est également essentielle, et Snowflake répond aux exigences de sécurité et de gouvernance de ServiceNow. De plus, l’infrastructure gérée de Snowflake permet une maintenance minimale. Cette infrastructure permet ainsi aux ingénieurs de se concentrer sur des projets à plus fort impact.

Une migration réussie en un an

La migration vers Snowflake a inclus des milliers de modèles, de tables, de tâches, ainsi que des données de plusieurs téraoctets de ServiceNow. Malgré cette ampleur, l’expérience des milliers d’utilisateurs internes est restée fluide. Tous les produits de données ont continué à fonctionner sans interruption, au service de plus de 11 000 utilisateurs internes pour leurs analyses et leurs projets de Machine Learning.

Cette migration vers Snowflake permet à ServiceNow de bénéficier d’une infrastructure robuste, de garantir la sécurité des données et de libérer des ressources pour des initiatives plus stratégiques. Il s’agit d’un pas en avant majeur pour ServiceNow dans sa quête d’innovation et d’excellence en matière de gestion des données.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.