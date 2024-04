Sopra Steria couronnée leader en développement cloud par SPARK Matrix

La SPARK Matrix, développée par Quadrant Knowledge Solutions, propose une évaluation exhaustive et critique des acteurs clés opérant dans le domaine des services de développement d'applications natives pour le cloud. Cette matrice est devenue un référentiel vital pour les entreprises cherchant à comprendre les forces, les faiblesses et les innovations des principaux fournisseurs dans ce secteur en pleine croissance.

Sopra Steria atteint le sommet

Le 24 avril 2024, un communiqué conjoint de Sopra Steria et Quadrant Knowledge Solutions a révélé que Sopra Steria a été désignée leader dans l'évaluation SPARK Matrix pour les services de développement d'applications natives dans le cloud pour le premier trimestre de 2024. Cette distinction marque un tournant pour l'entreprise. Elle met en lumière son excellence technologique et son profond impact sur les clients.

Analyse de la dynamique du marché

Le rapport de SPARK Matrix inclut une analyse détaillée. Une analyse qui concerne la dynamique du marché mondial, les tendances émergentes et les défis. Cette évaluation aide les décideurs à identifier les leaders du marché. Ces derniers se distinguent par leur approche innovante et leur capacité à répondre efficacement aux besoins changeants du marché.

Les services de Sopra Steria

Sitaparna Roy, analyste chez Quadrant Knowledge Solutions, détaille comment Sopra Steria transforme les concepts en produits viables. Et ce, grâce à des services d'architecture d'entreprise, des solutions Low-code/No-code et des développements natifs dans le cloud. L'approche unique de l'entreprise s'intitule « BizDevSecOps ». Elle améliore significativement la collaboration interne et optimise le cycle de vie du développement des logiciels.

Une approche moderne

Yann Gloriau, expert Cloud chez Sopra Steria, exprime sa fierté de voir l'entreprise reconnue comme un leader du secteur.

« Sopra Steria est fière d'être reconnue une fois de plus comme leader des services de développement d'applications Cloud-Native par Quadrant Knowledge Solutions grâce à notre engagement envers l'innovation, l'orientation client et l'excellence dans la prestation de services. Notre approche globale du développement d'applications modernes, soutenue par notre Centre d'excellence Cloud et notre plateforme Ingine, permet aux organisations d'atteindre leurs objectifs de transformation numérique de manière efficace et efficiente. » A déclaré Yann Gloriau.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

