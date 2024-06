Ten Ten : c’est quoi cette appli française qui espionne votre ado ?

Ten Ten est une application française qui fait fureur auprès des adolescents. Décrite par son développeur comme un moyen de transformer son téléphone en talkie-walkie, cette application a une fonction spécifique. Elle permet de communiquer de manière spontanée avec ses amis.

Selon son développeur, « Ten Ten transforme ton téléphone en talkie-walkie avec tes meilleurs amis, n'importe où, n'importe quand. » Cette simplicité et immédiateté expliquent son attractivité, surtout chez les jeunes. « Chante, hurle, murmure… tes amis t'écouteront instantanément, même avec leur téléphone verrouillé ! », promet l'application.

Rapidement, cette application s'est propagée dans les écoles, devenant très populaire. Sur Google Play, l'application obtient une note de 4,4 étoiles sur 5 grâce aux opinions de plus de 160 000 utilisateurs. Ils valorisent surtout l'aspect inattendu des messages vocaux et la simplicité de l'outil pour communiquer avec les proches.

Par contre, le ministère de l'Intérieur alerte : « derrière le fun, se cachent de sérieux dangers pour la vie privée et la sécurité en ligne. »

Les risques de confidentialité liés à l'utilisation de Ten Ten

Dès lors, il est important de noter que cette application accède à une vaste gamme de données. Elle collecte les identifiants de l'appareil, les interactions avec l'application, les contacts, les photos, les vidéos, l'identité et même les numéros de téléphone.

Le ministère de l'Intérieur souligne que l'application récupère également l'adresse IP et les données de localisation des utilisateurs.

En raison de cette collecte extensive, un risque existe que ces informations fuitent et soient mal utilisées. Pourtant, le développeur assure que toutes les données sont sécurisées, chiffrées et transmises via une connexion protégée.

Une fonctionnalité qui inquiète le ministère de l'Intérieur est celle qui permet l'envoi de messages sans déverrouiller le téléphone. Cette fonction augmente le risque de harcèlement en ligne et d'intrusion dans la vie privée.

A titre d'exemple, partager son pseudo Ten Ten sur d'autres réseaux sociaux peut exposer les ados à des contacts d'inconnus, potentiellement malveillants. Autrement dit, cette connectivité accrue comporte des dangers non négligeables.

Conseils pour que les parents gèrent mieux les applis des adolescents

Dans la mesure où les risques sont avérés, le ministère conseille aux parents de discuter ouvertement des dangers de l'application avec leurs enfants. Les parents ont la responsabilité de contrôler les paramètres de confidentialité et de superviser l'usage de l'application chez leurs enfants.

Étant donné que l'application est conçue pour des échanges en temps réel, il est crucial d'encadrer les jeunes utilisateurs pour prévenir toute mésaventure.

En outre, le développeur de Ten Ten affirme utiliser les données pour des raisons commerciales légitimes et assure ne jamais vendre les informations collectées.

« Toutes vos conversations sont éphémères, nous ne pouvons pas les écouter, car nous ne les stockons pas, » affirme le développeur. Ce dernier point est essentiel. Il montre que, bien que les données soient collectées, elles ne sont pas nécessairement conservées à long terme.

