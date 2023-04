Test de Smartwriter : est-ce le meilleur outil d’outreach marketing ?

SmartWriter est un logiciel IA de sensibilisation unique. Nous avons testé ce logiciel et nous sommes prêts à partager notre avis avec vous.

Le marketing consiste à promouvoir votre produit et l’e-mail marketing est l’un des plus abordables. Cependant, l’envoi d’e-mails non personnalisés peut être un défi. Smartwriter utilise l’automatisation et l’intelligence artificielle pour améliorer votre marketing par e-mail. Lisez notre article pour découvrir notre avis sur Smartwriter, après avoir testé son efficacité.

Présentation de Smartwriter

Caractéristiques techniques Langues prises en charge : anglais, français

Fonctionnalités : Cold Email Outreach personnalisé, lead gen et outreach sur LinkedIn personnalisés, enrichissement du CRM, génération de contenu de blog, vérification d’email

Forfaits payants : Basic, Popular, Pro

Smartwriter est bien plus qu’un simple outil d’écriture intelligente hébergée sur le cloud. En effet, grâce à l’utilisation du modèle GPT-3 d’Open AI, cette solution s’est développée pour devenir une centrale de marketing par e-mail et réseaux sociaux soutenue par une IA. Les réseaux d’apprentissage en profondeur de Smartwriter apprennent de millions de styles d’écriture humains. Ces styles proviennent de milliards de jetons provenant de différentes sources de données. Cela offre une solution unique pour générer du contenu écrit de haute qualité.

Ainsi, Smartwriter peut générer des textes marketing par e-mail accrocheur, des copies Google Ads et des annonces Facebook. Il peut également produire des copies Instagram, des e-mails LinkedIn et bien plus encore. Grâce à son modèle d’IA avancé, ce logiciel est devenu une solution complète pour les entreprises. Celles-ci cherchent à optimiser leur contenu écrit et à améliorer leur marketing. Que vous soyez une petite entreprise ou une grande entreprise, Smartwriter offre des fonctionnalités complètes pour vous aider à réussir dans le monde numérique en constante évolution.

Fonctionnalités

Smartwriter est un logiciel d’écriture intelligent avec un moteur de personnalisation de bout en bout (e2e). Il peut générer des e-mails persuasifs et personnalisés pour les campagnes marketing. Grâce à ses capacités d’IA, Smartwriter lit les données du prospect à partir de différentes sources en ligne, y compris les leads LinkedIn. Ainsi, il enrichit votre liste de contacts avec des données mises à jour. De plus, il crée des e-mails de demande de backlink hyper-personnalisés en quelques minutes seulement.

En outre, Smartwriter est livré avec un modèle de flux de contenu de rédacteur intelligent pour les blogs et les articles. Smartwriter peut rechercher des millions de données de recherche Google sur un sujet spécifique. Ensuite, il peut écrire un paragraphe d’introduction accrocheur et une description de balise méta pour l’optimisation du référencement. Enfin, il étend le sujet du blog à un contenu textuel de haute qualité sans plagiat.

Le logiciel propose un outil de vérification d’e-mails puissant. Cet outil garantit que les e-mails de vos campagnes de promotion de la marque, du produit ou du service atteignent les bonnes adresses. Avec Smartwriter, vous pouvez atteindre des centaines de parties prenantes de l’entreprise en seulement deux étapes et créer une connexion émotionnelle avec un étranger sans avoir besoin de faire des recherches fastidieuses. Avec toutes ces fonctionnalités, Smartwriter peut aider à améliorer la conversion des e-mails à froid et à faire monter en flèche le trafic organique de votre site web tout en vous faisant gagner du temps et des efforts considérables.

Tarifs

SmartWriter est une plateforme d’écriture intelligente qui offre un essai gratuit de 7 jours pour les débutants. Avec trois forfaits, chacun offrant des avantages similaires mais différents crédits de leads, il existe une option pour chaque entreprise. Le forfait de base coûte 59 dollars par mois et inclut 400 crédits de leads. En revanche, le plan populaire coûte 149 dollars par mois et offre 1 200 crédits de leads. En outre, le plan Pro coûte 359 dollars par mois et propose 3 500 crédits de leads.

Chaque forfait propose jusqu’à 15 lignes personnalisées par prospect. Ils offrent également un accès illimité à tous les outils d’IA et une sensibilisation personnalisée sur LinkedIn. Parmi les fonctionnalités de personnalisation proposées, on peut citer les commentaires Instagram, les brise-glace et les campagnes de sensibilisation sur LinkedIn. De plus, il y a les e-mails froids, les campagnes de communication par backlink et les avis Google. Il est important de noter qu’avec une facturation annuelle, vous pouvez bénéficier d’une réduction de 20 %.

Notre verdict final

Smartwriter est l’outil de rédaction intelligent qu’il vous faut si vous travaillez régulièrement dans les ventes et le marketing en libre-service. Grâce à ses options d’abonnement pratiques, vous pouvez facilement ajuster le nombre de consommateurs de votre entreprise. Cet outil d’IA est également idéal pour les agences de marketing numérique qui ont plusieurs clients. Que vous soyez propriétaire d’une entreprise ou travailliez dans une agence, il est clair que le marketing par e-mail nécessite beaucoup d’efforts et de travail en amont. Si vous engagez des personnes pour effectuer ces tâches, cela peut être coûteux et prendre beaucoup de temps. Pour rester compétitif sur un marché en constante évolution, vous avez besoin d’une IA précise et rapide qui peut produire du contenu en quelques minutes. Smartwriter est une solution rentable qui offre toutes ces fonctionnalités. Nous avons été agréablement surpris par l’efficacité de ce logiciel.

Optimisation pour les moteurs de recherche

Utilisation de l’IA pour une rédaction de qualité

Aide à éviter les erreurs grammaticales et orthographiques

Coût élevé

Nécessite une vérification et une modification attentives

Interface - 9.5 Fonctionnalité - 9.5 Rapport Qualité / Prix - 8.5 9.2 Interface : Simple et facile à utiliser. Fonctionnalité : Fonctionnalité avancée utilisant le Modèle GPT-3 d'Open. Rapport Qualité / Prix : IA rapide et précise pour produire du contenu en quelques minutes, avec un abonnement rentable. User Rating: Be the first one !