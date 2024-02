Ils relâchent une IA dans Minecraft, ce qui se passe ensuite est fou

Des chercheurs ont eu une idée brillante pour tester leur innovation. Au lieu de procéder à des tests complexes, ils ont tout simplement lâché leur IA dans Minecraft. Une approche originale pour connaître les failles des algorithmes.

Comment tester les capacités d’une intelligence artificielle générale ? Il existe plusieurs méthodes, mais la lâcher dans un jeu est un des jeux les plus interactifs. Les chercheurs de l’Université du Witwatersrand ont eu cette idée audacieuse. Ils ont conçu une IA sophistiquée pour le relâcher ensuite dans Minecraft.

Pourquoi utiliser Minecraft comme terrain de jeu d’une IA ?

« Au vu de sa nature en monde ouvert, Minecraft a prouvé qu’il était le banc idéal pour les recherches sur le Machine Learning » Steven James, un des scientifiques responsables de l’étude.

En effet, Minecraft offre plusieurs possibilités d’interactions à l’IA. Elle peut se focaliser sur plusieurs tâches pour développer ses compétences.C’est la base du Machine Learning.

L’IA peut alors construire des bâtiments, rassembler les matières premières, combattre les ennemis, etc. Le but est de familiariser l’innovation avec son environnement. Et durant toute la recherche, l’IA était livrée à elle-même.

Et les résultats ?

Les chercheurs ont utilisé deux modèles IA pour cette étude. Le premier a réussi à accomplir les tâches faciles. Mais sa performance a diminué lors des missions complexes. En effet, ces dernières nécessitent un traitement de données assez conséquent.

Le second modèle n’a achevé que cinq travaux faciles et une seule de difficulté intermédiaire. Les spécialistes doivent alors affiner leurs algorithmes pour améliorer cette tendance.

« L’expérience fut particulièrement problématique pour la seconde IA qui a épuisé sa mémoire sur la plupart des tâches avant de pouvoir les effectuer » Steven James.

Toutefois, les chercheurs sont assez optimistes concernant ces résultats. Ils prévoient même d’attaquer à d’autres jeux pour développer leurs modèles. Et GTA V figure parmi les titres les plus intéressants sur le sujet.

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.