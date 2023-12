GTA V : le code source est en fuite et révèle des secrets indécouverts en 10 ans

Dix ans après sa sortie, GTA V continue de surprendre. Une fuite récente du code source a dévoilé des secrets encore inconnus, changeant notre perception du jeu.

GTA V, un jeu très célèbre, vient de révéler une surprise. Son code source a fuité, dévoilant des secrets vieux de dix ans. Cela change beaucoup de choses pour Rockstar, le studio qui a fait le jeu. Maintenant, on peut voir des choses sur le jeu qu’on n’avait jamais imaginées avant.

GTA V : révélations inattendues suite à une fuite de code source

Un événement inattendu a marqué le jour de Noël pour Rockstar Games. De manière surprenante, le code source complet de GTA V s’est retrouvé sur Internet. Cette révélation a exposé des projets non finalisés, potentiellement révolutionnaires pour le jeu. Par ailleurs, cette fuite est survenue peu après celle du trailer de GTA 6. Cette situation a aggravé les défis du studio.

De façon intrigante, les données fuitées, consistant en un volumineux fichier de 4,5 Go, ont été partagées sur diverses plateformes, notamment Discord. Elles sont issues d’un piratage du studio en 2022, orchestré par Arion Kurtaj, un jeune hacker de 18 ans, et son groupe « Lapsus$ ». Cette attaque est reconnue comme l’une des plus significatives dans l’histoire du jeu vidéo.

Les leaks de GTA 5 révèlent pas mal de choses : les joueurs seraient passés à côté d'une montagne de DLC https://t.co/rCDS6TLMaF — GamersLiveFR (@GamersLiveFR) December 27, 2023

Des DLC jamais publiés révélés

Concernant la découverte de DLC jamais publiés, la fuite a révélé que Rockstar avait prévu de nombreux DLC pour GTA V. Parmi eux, on retrouve des extensions telles que ‘SP Assassination Pack’, ‘SP Manhunt Pack’, ‘SP Norman Pack’, et ‘Agent Trevor’. De plus, il y a ‘Relationship Pack’, ‘Enterprise Pack’, ‘Prologue DLC’ ainsi que ‘LibertyV DLC’. Ces contenus supplémentaires auraient permis de revisiter Liberty City. Ils auraient aussi approfondi les histoires des protagonistes : Michael, Franklin et Trevor.

Pourquoi les DLC ont-ils été abandonnés ?

D’un côté, le succès retentissant de GTA Online a joué un rôle majeur dans l’abandon de ces DLC. En 2017, des représentants de Rockstar ont confié à GameInformer que GTA Online avait monopolisé une grande partie des ressources du studio. D’un autre côté, ils ont souligné que l’histoire de GTA V était suffisamment complète en elle-même.

Ainsi, le studio a préféré se concentrer sur d’autres projets importants, dont Red Dead Redemption 2 et les mises à jour des versions next-gen de GTA V. Cette combinaison de facteurs a abouti à la conclusion que des extensions solo pour GTA V n’étaient ni possibles ni nécessaires.

La révélation de ces DLC offre un nouvel angle de vue sur l’évolution de GTA V et les choix stratégiques de Rockstar. Ces découvertes soulèvent des interrogations sur les directions alternatives que le jeu aurait pu prendre. En plus, elles continuent de stimuler l’intérêt des joueurs et des observateurs du jeu vidéo. Cela témoigne de l’impact durable et de l’évolution constante de GTA V dans le monde vidéoludique.