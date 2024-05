Top 5 des jeux de cartes gratuits à tester absolument en 2024

Vous aimez faire travailler vos méninges de temps en temps ? Ces jeux de cartes gratuits se classent parmi les meilleurs du marché en 2024.

À tout âge, jouer aux cartes procure de merveilleux avantages. Ces jeux nous apprennent à raisonner, à mieux comprendre une situation donnée, à développer des habiletés sociales et mathématiques. Ils entraînent donc certaines facultés cognitives. Au point que ces jeux sont devenus nécessaires à l'éducation des enfants, car ils éveillent leur intelligence.

Les jeux de cartes pour le divertissement

Les jeux de cartes sont divertissants, passionnants et éducatifs. La majorité d'entre eux se joue en groupe. Il est courant de voir des amis ou une famille se réunir autour d'une table, un dimanche après-midi, et jouer aux cartes. Un moment de partage, c'est certain !

Il y a aussi ceux qui profitent d'un temps libre au bureau pour aller jouer en ligne sur un site spécifique. Et il y en a d'autres qui jouent pour passer le temps, tout simplement.

5 jeux de cartes en ligne à jouer sans s'inscrire

Aujourd'hui (grâce à Google), il suffit de taper quelques mots-clés pour voir ressortir des jeux gratuits par milliers. Mais comment s'assurer de trouver les meilleurs ? Examinons 5 jeux de cartes en ligne gratuits qui méritent d'être connus !

1 – Le Jeu Solitaire

Beaucoup de gens trouvent du plaisir à jouer au Solitaire gratuitement en ligne. Ce jeu, aussi connu sous le nom de Patience en Europe, se joue généralement en solo. Mais, il existe d'autres variantes qui peuvent se jouer en groupe. Dans la version classique, chaque joueur aura pour objectif d'organiser toutes les cartes en quatre piles par couleur et par ordre croissant, de l'As au Roi. Cela se fait en déplaçant des cartes du tableau et de la pioche.

Cet objectif s'applique surtout au Klondike, la version la plus répandue du Solitaire qui utilise 52 cartes. Les autres variations, comme le Spider Solitaire, Freecell, Solitaire du Yukon, Pyramide, Golf, TriPeaks ou Accordéon, sont toutes aussi intéressantes.

2 – La Belote en ligne

À une époque où l'intelligence artificielle ne cesse de prendre de l'ampleur, il est intéressant de constater qu'il est encore possible de pouvoir jouer à des jeux de réflexion comme la Belote. Bien que la chance soit de mise, ce jeu est un aide-mémoire, et jouer souvent à quelques parties pourrait aider à développer une bonne capacité d'analyse et de probabilité. De la cour du lycée et de l'université, voilà maintenant que la Belote est jouable en ligne, et gratuitement.

Les sites qui en proposent veulent faire en sorte que l'expérience soit la plus proche possible du jeu de Belote à l'ancienne. Presque tous les joueurs recherchent la même chose, s'amuser et se mettre dans l'esprit de compétition. À part le classique, la Belote Coinchée ou Contrée sont également très appréciées des joueurs français.

3 – Le Jeu de Tarot

Le jeu de Tarot date de l'époque de Louis XII, et a été introduit en France vers le XVIe siècle. Initialement, les cartes étaient illustrées par des symboles culturels et artistiques, souvent liés au christianisme. C'est seulement après une belle lurette que les couleurs (Pique, Cœur, Trèfle et Carreau) sont apparues. Les Français y sont pour quelque chose, et le jeu s'est transformé petit à petit avec le temps. La FFT (Fédération Française de Tarot) est née en 1973.

La plupart des anciens jeux de cartes, dont le Tarot, sont maintenant jouables en ligne. Il y a même des clubs d'adeptes qui se rassemblent autour du jeu. Le jeu de Tarot sur les sites en ligne permet à tout joueur de trouver des partenaires de jeu.

4 – La Dame de Pique

La Dame de Pique, ou Hearts chez les Américains, est un jeu de levée qui se joue à 4 ou à 6. C'est chacun pour soi, et chaque manche est jouée avec un total de 52 ou de 54 cartes. Au début des tours, les joueurs recevront 13 cartes. Durant le jeu, les cartes sont classées de l'As à 2, et il n'y aura pas d'atout. Le cœur vaut un point, et la Dame de Pique en vaut 13, une fois qu'un des joueurs a obtenu un total de 100 points, le jeu est terminé. Celui qui aura le moins de points sera le vainqueur de la partie.

La Dame de Pique exige des stratégies complexes, et il faut être bien affûté si l'on veut jouer plus efficacement. Vous pouvez vous exercer en jouant en ligne.

5 – UNO en ligne

Pour ce qui est du fun, le jeu UNO en ligne fera le plaisir des petits et des grands. Une partie réunit 2, 3 ou 4 joueurs, et souvent, il est possible de choisir le niveau de la difficulté du jeu. Le jeu dure 15 minutes environ, et on utilise 108 cartes spéciales, différentes des classiques que nous connaissons. Chaque joueur en reçoit 7 au début de chaque partie.

L'objectif est de ne plus avoir une seule carte en main, avant tous les autres. Le premier qui n'en aura plus sera l'heureux gagnant du jeu. N'oubliez pas de taper « Uno » lorsqu'il ne vous reste plus qu'une seule carte ! C'est un jeu simple, facile à comprendre.

Nos conseils pour bien jouer à des jeux de cartes

Des jeux de cartes gratuits ? Il en existe des milliers sur Internet. On retrouve les plus populaires, les mieux notés, et il y a même des jeux qui ne sont pas du tout intéressants. Les débutants peuvent juste se contenter des premiers résultats de recherche de Google après avoir tapé un mot-clé bien générique. Les plus exigeants iront chercher le “mieux”, et c'est grâce à cela qu'ils vont tomber sur un jeu pépite, qui leur apportera satisfaction.

Voici quelques bons conseils si vous comptez jouer à des jeux de cartes en ligne :

Recherchez un jeu de cartes qui vous amuse en particulier.

Apprenez d'abord les règles du jeu, et essayez de trouver une stratégie qui marche.

Suivez attentivement les cartes jouées, analysez bien chaque cas avant de décider.

Apprenez à anticiper les prochains coups de vos partenaires de jeu.

Analysez les statistiques du jeu, le comportement et les réactions de vos adversaires.

Jouez avec la tête, pas avec le cœur.

Apprenez à bluffer.

Ces tips-là s'appliquent sur tous les jeux de cartes en général. Mais il faut le dire, chaque jeu est unique, et qu'il n'y a jamais de stratégies qui marchent à 100 %. Il faut toujours adapter son jeu selon le contexte. C'est souvent le plus malin, qui sait se servir de ses atouts, et déstabiliser ses adversaires, qui remportent le plus de victoires.

Pour l'amour du beau jeu !

Au final, que vous jouez en ligne en mode solo, ou que vous soyez en groupe, assis autour d'une table ronde, il y a toujours un moyen de s'amuser avec les jeux de cartes. Ces moments doivent être marqués par le partage, le rire et le divertissement. Il ne devrait même pas y avoir de mauvais perdants ou de moqueries. C'est une occasion pour tous d'apprendre et de jouer en paix. Le petit plus de la version en ligne, c'est que vous pouvez jouer à tout moment, même s'il n'y a pas d'autres joueurs !

