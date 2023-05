Top des meilleurs générateurs d’art IA pour iPhone

L’IA révolutionne le monde de l’image avec l’émergence des générateurs d’art IA, devenus des outils populaires pour créer des œuvres d’art. Cette technologie transforme les paysages artistiques et suscite un fort engouement.

Les générateurs d’art sont des outils puissants qui peuvent évoquer des illustrations à partir de descriptions. Ils sont formés à l’aide de vastes ensembles de données d’art existant pour trouver des images correspondant à vos besoins. Que ce soit pour donner vie à vos idées ou trouver l’inspiration, ces générateurs peuvent être utilisés pour créer des cartes de la Saint-Valentin, visualiser des personnages de jeux de rôle ou proposer des couvertures de livres. Il existe de nombreux sites web qui offrent cette fonctionnalité, et certains sont même compatibles avec iOS pour une utilisation pratique sur iPhone. Explorez ces générateurs et libérez votre imagination sans limites.

Les meilleurs générateurs d’art

Midjourney

Midjourney est un outil populaire pour générer de l’art, mais il se distingue par sa méthode d’accès. Il se distingue des autres outils en étant hébergé sur un serveur Discord, nécessitant l’application Discord sur iPhone. Une fois inscrit sur le site Midjourney et rejoint la version bêta, vous recevrez une invitation pour rejoindre le serveur. Ensuite, il suffit d’aller sur le serveur Newcomer et d’utiliser la commande « /imagine » pour générer de l’art en fournissant une description. Avec Midjourney, l’accès à la création artistique est à portée de main, directement depuis votre application Discord.

TikTok

Surprenant, mais vrai : TikTok abrite d’excellents filtres d’IA qui font de cette plateforme un super générateur d’art d’IA. Le plus gros avantage ? C’est entièrement gratuit et sans restrictions de paiement ou de téléchargement. De plus, vous aurez accès à de nombreux tutoriels et exemples pour vous inspirer et vous débloquer si besoin.

La fonctionnalité s’appelle « AI art » et vous pouvez choisir une photo de votre galerie pour la sublimer avec des filtres qui donneront vie à votre image. Il existe des filtres pour toutes sortes d’images AI, vous permettant de transformer vos vidéos en différents styles artistiques. Il existe un filtre pratique appelé « AI Greenscreen » qui permet d’ajouter des textes à vos vidéos. Ce filtre vous permet également d’obtenir un fond artistique pour une utilisation future. TikTok est l’endroit idéal pour les débutants en générateur d’art AI, offrant une interface familière et conviviale.

Dall-E 2

Dall-E 2, un générateur d’art AI avancé, combine divers styles pour créer des images uniques. Vous pouvez éditer des images existantes ou prendre des photos avec votre appareil pour les transformer en différents styles artistiques. Ces styles comprennent le croquis, l’art numérique et la peinture à l’huile.

Bien que ce ne soit pas une application à proprement parler, vous pouvez facilement y accéder depuis votre navigateur et enregistrer les créations sur votre iPhone. C’est un outil pratique pour retoucher rapidement des images en éliminant les imperfections ou les objets indésirables.

Par exemple, si vous souhaitez supprimer des personnes, des mouettes ou des objets gênants d’une photo de foule, Dall-E vous permet de le faire et d’améliorer vos clichés.

NightCafe

L’outil de conversion de texte en image de NightCafe vous permet de transformer vos invites de texte en images. Il propose également la conversion d’images téléchargées en différents styles et formats. Il utilise un système de crédits que vous pouvez acheter, mais vous obtenez également cinq crédits gratuits par jour. NightCafe offre une interface conviviale et une qualité d’image élevée, ce qui est idéal pour les portraits détaillés et réalistes. Vous pouvez utiliser l’application sur votre téléphone ou ajouter la page Web NightCafe à votre écran d’accueil pour une utilisation pratique.