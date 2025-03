Tout savoir sur Dataiku, la plateforme de Data Science collaborative

La plateforme de Data science Dataiku DSS propose aux équipes de professionnels des données de collaborer au sein d’un même environnement. Elle permet non seulement le traitement analytique des données, mais également le développement de nouvelles solutions. Découvrez tout ce que vous devez savoir sur Dataiku DSS.

D’abord, Dataiku DSS est une plateforme de développement intégrée, destinée aux professionnels des données. Elle permet de convertir efficacement les données en prédictions. Cette plateforme logicielle se distingue par son approche collaborative. Les équipes de spécialistes au sein d’une entreprise peuvent l’utiliser pour explorer, développer et produire leurs propres produits data plus efficacement. La plateforme permet de préparer, mélanger et modéliser, d’automatiser le workflow, et de déployer la production.

Il s’agit d’un outil tout-en-un permettant de développer un projet de bout en bout, de la préparation au déploiement. Il permet de réunir les Data Scientists, les analystes et les opérateurs tous ensemble. Le logiciel de Dataiku permet d’améliorer une infrastructure existante qu’il s’agisse d’une Data Warehouse SQL ou d’un cluster Spark. C’est un environnement permettant la coexistence entre tous les standards de technologies Big Data et les différents langages.

Dataiku est née en France à Paris. Florian Douettau, CEO ,Clément Stenac, Marc Batty et Thomas Cabrol fondent la startup éponyme. Après un lancement parisien dès 2013, la startup traverse l’atlantique et installe son siège social à New York. En décembre 2018, elle a levé 101 millions de dollars auprès d’ICONIQ Capital, Alven Capital, Battery Ventures, Dawn Capital et Firstmark Capital.

https://www.youtube.com/watch?v=AkO0cMeo94Y

À qui se destine Dataiku DSS ?

La plateforme Dataiku DSS se destine aux Data Analysts, aux Data Scientists et aux Data Ops. Pour les analystes, elle se présente comme une interface visuelle interactive au sein de laquelle il est possible de pointer, cliquer, et développer en utilisant des langages comme SQL. Il est alors possible de confronter des données, modéliser, relancer les workflows, visualiser les résultats, et obtenir des insights sur demande. Ces fonctionnalités permettent aux Data Analysts d’augmenter leur efficacité.

Pour les Data Scientists et les développeurs, Dataiku DSS permet de préparer et de modéliser les données en quelques secondes. Elle aide également à améliorer les bibliothèques ML comme scikitlearn, R, MLlib, ou H2O. L’automatisation des tâches, par le biais d’une interface entièrement personnalisable, offre un ensemble d’opportunités.

Pour les Data Ops, Dataiku DSS retire l’inquiétude liée à l’utilisation de plateformes multi-technologiques. Elle permet de coordonner le développement et les opérations grâce à l’automatisation du workflow, la création de services web prédictifs, et la surveillance du statut des données et des modèles au quotidien.

À quoi sert Dataiku DSS ?

Les cas d’usage de Dataiku DSS sont nombreux. La plateforme peut servir pour les analyses marketing, la détection de fraude, les graphiques analytiques, la gestion de données, la prévision de demande, les analyses spatiales, l’optimisation de valeur, la maintenance prédictive ou les analyses CRM.

Cette plateforme convient à de nombreux secteurs d’activités. Le secteur de la santé, le retail, les assurances, les banques, l’industrie pharmaceutique, le transport, les médias, l’automobile ou même le domaine du jeu vidéo peuvent profiter de ses nombreuses fonctionnalités.

Au sein de ces industries, Dataiku DSS peut être utilisée par les divers départements tels que le marketing, la logistique, la R&D, la Business Intelligence, les laboratoires de données, les ventes ou les ressources humaines. Tous ces départements peuvent profiter de ses fonctions analytiques.

Fonctionnalités de Dataiku DSS

Dataiku DSS repose sur plusieurs fonctionnalités. Les trois catégories de professionnels des données citées précédemment les utilisent dans le cadre d’un développement collaboratif de produit Data ou pour l’analyse de données.

Connectivité de Dataiku

La plateforme Dataiku DSS se connecte à une infrastructure existante, détecte les schémas et les formats. De plus, les données restent où elles sont : le traitement est décoléré du stockage. Au total, elle dispose d’une compatibilité étendue à 25 systèmes de stockage différents. Parmi ces systèmes, on dénombre des plateformes d’upload de fichiers comme Filesystem, FTP, HTTP, SSH, et SFTP. On compte également des SQL d’entreprise comme Oracle, MS SQL Server, mais aussi PostgreSQL et MySQL. Les SQL analytiques tes que Vertica, Greenplum, Redshift, Teradata, et Exadata sont également compatibles, au même titre que d’autres bases de données SQL. La plateforme prend en charge les databases NoSQL tels que MongoDB, Cassandra et Elasticsearch. Le HDFS d’Hadoop, le Cloud S3 et bien d’autres encore viennent compléter ce tableau.

Cette connectivité s’étend grâce à divers plugins. Une API de connexion customisée facilite l’accès à n’importe quelle donnée. Les projets Python customisés et les connecteurs peuvent être empaquetés pour être partagés avec une équipe ou une communauté. Enfin, cette dernière enrichit le catalogue de plugins en publiant des versions.

Pour la détection de formats et de schémas de données, Dataiku DSS effectue une prise en charge automatique. L’accès aux données est instantané, et ne nécessite pas l’écriture de paramètres de formatage fastidieux avant de consulter un ensemble de données. En quelques clics, même les membres de l’équipe dépourvus de compétences techniques peuvent accéder aux données.

Enfin, nul besoin de transférer les données pour les traiter. DSS se charge d’effectuer le traitement au sein d’infrastructures existantes de type SQL, Hadoop ou Spark.

Data Wrangling et Dataiku

Pour le Data Wrangling, DSS propose un nettoyage et un enrichissement interactif des données. L’utilisateur peut aisément accéder à plus de 80 processeurs visuels pour le wrangling code-free. Les transformations contextuelles sont automatiquement suggérées, et il est possible de procéder à des actions de masse sur les données.

Cette plateforme propose une interface simple pour interagir avec les données. Il suffit à l’utilisateur de filtrer et de chercher les données aussi facilement que sur Excel. Un simple clic permet d’accéder à des résumés statistiques de chaque élément. Le coloriage des valeurs de cellules aide à visualiser la qualité des éléments et la distribution de leurs valeurs.

Une vaste bibliothèque rassemble les systèmes de traitement. Ils permettent de traiter du texte, des dates, des zones géographiques, des URL, Email, JSON, et adresses IP, des codes postaux, des conversions de devises, des formules Excel et bien d’autres encore. Les macros et formules Python servent au traitement personnalisé. L’utilisateur peut créer ses propres types personnalisés, spécifiques aux besoins de l’entreprise, pour vérifier la qualité des données et les traiter.

Machine Learning de Dataiku

La plateforme DSS propose un Machine Learning guidé pas à pas, permettant de nettoyer les données, de créer de nouvelles fonctionnalités, et de bâtir un modèle au sein d’un environnement unifié. Il est également possible de recevoir un feedback visuel instantané des performances de modèles. On compare et on optimise les modèles en utilisant différentes stratégies de validations croisées.

Le Machine Learning permet également de voir quels éléments ont le plus d’impact sur les prédictions avec une importance variable. Il est possible de comprendre rapidement les interactions complexes entre les éléments et d’analyser les coefficients. De même, les rapports visuels et statistiques automatisés aident à interpréter les clusters résultant d’un Machine Learning non supervisé.

Le code et l’interface visuelle permettent d’exploiter les dernières technologies de Machine Learning. L’interface permet de tirer profit des bibliothèques de Machine Learning Scikit-Learn, MLlib et XGboost. Afin de personnaliser le Machine Learning, les développeurs manipulent le code source écrit en Python et en R. N’importe quelle bibliothèque externe de Machine Learning est accessible par l’intermédiaire de diverses API de code comme H2O, Dato ou Skytree.

En outre, Dataiku DSS est entièrement prêt pour la production. Dès qu’un modèle est développé, il est instantanément possible de l’utiliser pour le batch scoring au sein du data workflow. Il devient ensuite un service de prédiction en temps réel, géré en sauvegardant les versions précédentes d’un modèle et en effectuant un rollback vers une version sécurisée en un seul clic. De même, une boucle de feedback permet de gérer les performances du modèle.

Data Mining avec Dataiku

Dataiku DSS fournit directement les insights visuels. La technique du glisser-déposer sert à développer des graphiques en vue d’une exploration des données. Les 25 formats intégrés de classement permettent de comprendre les données en un clin d’œil. De même, Dataiku DSS optimise les performances en dressant les classements automatiquement sur l’infrastructure SQL ou Impala existante.

La plateforme regroupe également des notebooks Python, R et SQL interactifs. Ces notebooks permettent la découverte de données. En vue d’une coloration et d’une complétion du code, Jupyter est intégré. L’utilisateur peut également créer ses propres rapports personnalisés et les mettre à jour.

Enfin, il est possible de miner à l’échelle grâce à l’intégration Spark et Hadoop dans le cluster. Spark est pleinement pris en charge, avec le support de PySpark, SparkR et SparkSQL. C’est également le cas des moteurs Hadoop Hive, Impala et Pig.

Data Visualization de Dataiku

La Data Visualization est assurée par 25 formats intégrés de classements et graphiques. L’utilisateur peut utiliser des histogrammes, des cartes, des heatmaps, des boxplots et bien plus encore. Les visualisations peuvent être mises en place très facilement, et les données peuvent être explorées à l’aide d’un système intuitif de glisser-déposer.

Les codeurs peuvent créer leurs propres visualizations basées sur le web en utilisant les meilleures bibliothèques Javascript comme d3.js, Leaflet, et plot.ly. Des applications web avancées peuvent être créées à l’aide du backend Python. Toutes ces applications sont sécurisées grâce à une gestion des clés API.

Les tableaux de bord et insights peuvent être partagés par le biais de charts intégrés, d’applications personnalisées, de notebooks et rapports Python et R mis à jour, et d’accès à des ensembles de données téléchargeables.

Data Workflow et Dataiku

Les Data Workflows peuvent être visualisés et relancés facilement. Toutes les étapes des projets Data peuvent être consultées pour revoir chaque manipulation effectuée. Un moteur de reconstruction permet de limiter les calculs aux ensembles de données nécessaires afin de relancer efficacement le workflow. De même, le recomputing peut être limité aux parties des ensembles de données qui ne sont pas mises à jour grâce à un fin partitionnement.

Des outils d’orchestration intégrés assurent les scénarios d’automatisation permettant la gestion de tâches, le triggering et les notifications. Ils peuvent être implémentés directement au sein de l’interface ou en utilisant l’API de scénario Dataiku DSS Python. De même ces scénarios sont aisément intégrés à l’aide d’un orchestrateur externe grâce à Dataiku DSS REST API. Le workflow se lance automatiquement lors de changement de données ou en se basant sur des conditions personnalisées.

Pour la surveillance de données et de traitements de données, le tableau de bord Dataiku DSS aide à s’assurer que le déploiement se déroule correctement. Les polices de validation de données automatiques peuvent être implémentées, et les données critiques ou les mesures de modèles peuvent être vérifiées à chaque lancement. L’évolution des modèles peut être suivie et visualisée au fil du temps.

Scoring en temps réel établi par Dataiku

Le passage du design à la production se fait sans transition. En quelques clics, l’utilisateur peut déployer un modèle vers la production pour recevoir des prédictions en temps réel grâce à la REST API. Le nettoyage, l’enrichissement et le prétraitement des données, au même titre que les modèles de scoring, accélèrent fortement le déploiement. Les versioning des modèles déployés permet un rollback à tout moment.

Le queuing, le parallélisme et l’équilibrage de chargement permettent la scalabilité et la disponibilité afin de gérer de larges quantités de prédictions en temps réel. Un lancement de multiples nœuds d’API de scoring peuvent s’effectuer pour une disponibilité complète.

Enfin, une boucle de feedback assure l’évitement du model drift. Plusieurs versions du même modèle se lancent en même temps pour un test A/B automatisé. Les changements de données peuvent être surveillés au fil du temps. Il est possible d’accéder aux à l’historique des requêtes de logs et aux prédictions à n’importe quel moment pour vérifier que la performance de modèle reste stable au fil du temps.

Collaboration

Dataiku DSS convient au travail d’équipe, et au partage de connaissances. Ainsi, différentes fonctionnalités facilitent la coopération. Il est possible d’ajouter de la documentation, des informations et des commentaires sur chaque objet DSS. Des listes Todo intégrées permettent une collaboration immédiate.

Le versioning et l’enregistrement de chaque action au sein de dossiers Git intégrés assure la gestion du changement.

Des tableaux de bord dédiés aident les gestionnaires de projet à garder un œil sur l’activité de leur équipe. Ils donnent une vision sur les projets actifs et inactifs, et la progression et les actions de l’équipe.

Déploiement de Dataiku

Pour le déploiement du workflow, Dataiku DSS permet d’empaqueter le workflow en incluant les données et les modèles. Il est également possible d’installer des instances d’automatisation DSS pour lancer des workflows exportés. Une seule interface utilisateur rassemble les modèles de déploiement, du développement au test et de la préproduction à la production.

La plateforme propose également une gestion aisée de l’ensemble des workflows. En cas de problème, DSS permet d’effectuer un rollback et de s’assurer qu’un workflow reste consistant. Les déploiements sont automatisées au sein d’une stratégie de production plus large, et tous les scénarios de données peuvent être lancés à l’aide de la REST API.

Utilisation de Dataiku en entreprise

Pour la gouvernance des données, toutes les tâches de données profitent d’une organisation claire.Un catalogue centralisé rassemble les données, les commentaires, les éléments et les modèles.

Plusieurs fonctionnalités garantissent la sécurité. Un système de permissions facilite la gouvernance des données. De même, l’ensemble des activités figurent sur un tableau de bord dédié. Enfin, les directory services s’intègrent à Hadoop (ldap ou kerberos).

Pour une surveillance avancée, des tableaux de bord dédiés permettent de surveiller l’activité Dataiku DSS, la taille et la localisation des ensembles de données, et l’activité du cluster et des tâches DB. Les chefs d’équipe peuvent ainsi suivre l’avancée des projets en permanence.

Dataiku Pricing

Vous savez tout sur la plateforme analytique Dataiku DSS. Si vous estimez qu’elle répond à vos besoins, n’hésitez pas à vous rendre sur le site officiel de Dataiku pour demander une estimation des tarifs. Si vous souhaitez essayer les services de l’entreprise, une version gratuite existe. Quelques fonctionnalités clés ne seront en revanche pas disponibles.

Dataiku DSS Version 13 et ses mises à jour

Récemment, Dataiku a lancé la version 13 de sa plateforme Data Science Studio (DSS). Elle ambitionne d’apporter plusieurs améliorations et nouvelles fonctionnalités. Parmi les plus notables figure l’introduction du LLM Mesh, un outil qui simplifie l’intégration des modèles de langage de grande taille (LLM). Ce qui permettra ainsi aux entreprises de tirer parti de l’IA avancée dans leurs projets.

Cette mise à jour inclut également des améliorations dans les agents d’IA et la recherche automatisée de données. Elle intègre également des optimisations pour le déploiement des APIs dans le but de renforcer la flexibilité et l’efficacité de la plateforme.

Notons que la version 13 de Dataiku DSS a été lancée en juin 2024. Depuis, plusieurs mises à jour ont été déployées. Nous pouvons citer en l’occurrence les versions 13.3.0 le 5 décembre 2024, 13.4.0 le 9 février 2025, jusqu’à la version 13.4.3 le 25 mars 2025.

Partager l'article :



LinkedIn

Notre blog est alimenté par les lecteurs. Lorsque vous achetez via des liens sur notre site, nous pouvons percevoir une commission d’affiliation.