Dark Web: les ventes de Fentanyl explosent, y compris en France

Les dealers utilisent désormais la technologie pour écouler leurs stocks. Selon une étude récente, le Fentanyl est le produit phare sur le Dark Web. Une tendance inquiétante, qui se répand dans le monde entier. Et cette pratique est aussi en vogue en France.

Les ventes de Fentanyl sur de Dark Web montent en flèche. Cette approche attire de plus en plus d’adeptes. En effet, les dealers sont indétectables à cause de l’anonymat de cette face cachée d’internet. Ils peuvent alors boucler les transactions avant que les autorités interviennent. Heureusement, des chercheurs de l’Université Carnegie Mellon, de l’Université de l’Arizona, et de l’Université du Maryland se sont focalisés sur ce sujet. Et leurs conclusions sont très préoccupantes.

Alphabay, un des géants de ce business

La majorité des ventes de Fentanyl sur de Dark Web passe par AlphaBay. Entre 2014 à 2017, ce groupe a vendu plus de 870,00 articles. Ces dealers 2.0 ont alors amassé plus de 2,8 millions de dollars. En tout, ils ont bouclé plus de 5500 transactions en l’espace de 3 ans.

« Une des premières et importantes opérations de vente de Fentanyl ». Cette déclaration des chercheurs résume l’ampleur de cette affaire.

Et ces dealers ont une stratégie très efficace. Ils dissimulent le Fentanyl dans de fausses pilules d’oxycodone. Ainsi, le consommateur ne prend aucun risque au moment de l’achat. En effet, la police est moins méfiante en voyant ces pilules.

Les ventes de médicaments sur internet, les sources du problème ?

Les chercheurs ont commencé à étudier les marchés de Pharma-Master. Ce groupe est assez connu dans le domaine pharmaceutique. Et il passe par AlphaBay pour vendre ses produits sur le Dark Web. Le professeur Jonathan P. Caulkins a alors énoncé ses méthodologies de recherche.

« Cela soulève la question de savoir en quoi ils diffèrent des systèmes traditionnels de distribution en personne ; pour répondre à cette question, nous avons examiné comment l’organisation fonctionnait, quelle était sa rentabilité, et quelles étaient ses vulnérabilités » Professeur Caulkins.

Les ventes de Pharma-Master ont explosé entre 2015 et 2016. Or, ce sont aussi les années folles d’AlphaBay, le groupe de vendeur de Fentanyl sur le Dark Web. Il y aurait alors un lien entre ces deux organisations.

« L’augmentation du volume des commandes d’un facteur 10 a réduit le prix par pilule d’environ 25 % pour l’oxycodone et de 50 % pour le Xanax, que l’organisation vendait également. Ces fortes réductions de quantité ont conduit à l’importante majoration de prix lors de la vente plus loin dans la chaîne de distribution » extrait de l’étude.

De plus, « ces pharmacies en ligne » se développent rapidement, tout en passant outre les barrières géographiques. Cette situation permet d’attirer plusieurs clients à travers la planète. Les forces de l’ordre sont alors impuissantes face à cette tendance. Effectivement, si une organisation est arrêtée, une autre se forme en quelques jours.

Toutefois, les chercheurs ont réussi à identifier les itinéraires de certains dealers. La majeure partie du fentanyl provient du Mexique, et transite vers les États-Unis. La Chine figure aussi parmi les fournisseurs de matière première. Ensuite, les drogues se répandent à travers l’Europe, et arrivent en France.