Comment Hyundai va empêcher les tiktokeurs de voler ses voitures ?

Le vol de voitures de marque Hyundai a explosé ces dernières années, et encore plus récemment à cause de certaines vidéos TikTok. Des tiktokeurs ont en effet lancé des challenges sur le vol des voitures. Face à quoi, le constructeur sud-coréen vient renforcer la sécurité de ses véhicules.

Hyundai préoccupés par les vidéos autorisées par TikTok

Des tiktokeurs ont lancé des vidéos montrant comment voler facilement une voiture Hyundai. Sur les vidéos, les auteurs suggèrent qu’il suffit d’un simple tournevis et un câble USB pour commettre le vol. Ils défient ensuite les abonnés de faire de même.

Les vidéos sont rapidement devenues virales. De plus en plus de contenus de vol de voitures Hyundai, mais aussi de Kia apparaissent sur le réseau social. Il s’agit de vidéos d’abonnés qui relèvent le challenge. Le phénomène a pris une ampleur mondiale, mais touche plus particulièrement les États-Unis.

Hyundai avoue être préoccupé par ce challenge lancé sur TikTok. Une vidéo des mêmes auteurs circulent aussi sur Youtube, un contenu qui a été vu près de 5,9 millions de fois. Interrogé sur cette affaire, TikTok déclare qu’il ne « ne tolère pas ce comportement qui viole nos politiques ». Le réseau social évoque une possible suppression de compte en cas d’infraction.

Hyundai annonce avoir renforcé la sécurité de ses voitures

Des études ont montré que le vol de voiture Hyundai a connu une hausse exponentielle ces dernières années. Le challenge des tiktokeurs n’a pas manqué de mettre de l’huile sur le feu. Ce qui a poussé le constructeur à développer un système pour renforcer la sécurité de ses voitures.

Le constructeur automobile sud-coréen a en l’occurrence publié un correctif logiciel. Ce dernier empêchera les voleurs potentiels de voler ses voitures en utilisant les instructions des vidéos TikTok.

Les statistiques indiquent que les modèles construits entre 2011 et 2021 sont les plus vulnérables à ces vols. En effet, ces voitures ne disposent pas d’un système d’antidémarrage et peuvent être utilisées avec une clé mécanique traditionnelle.

Les nouveaux dispositifs de sécurité en pratique

Sur les vidéos TikTok, les auteurs apprennent à ses followers comment voler facilement une voiture Hyundai et Kia. Ils indiquent qu’il faut accéder à la colonne de direction, puis accéder au port de diagnostic avant de brancher un câble USB.

Grâce au correctif publié cette semaine, l’utilisateur doit obligatoirement mettre la clé dans le contact pour pouvoir allumer le moteur. Le logiciel prolonge également l’alarme de la voiture de 30 secondes à une minute.

Le correctif est dans un premier temps disponible pour les véhicules Elantra 2017-2020, Sonata 2015-2019 et Venue 2020-2021. L’installation (gratuite) se fait auprès des concessionnaires.

Cependant, « Certains véhicules de l’année modèle 2011-2022 sans immobilisateur de moteur ne peuvent pas prendre en charge la mise à niveau logicielle » explique le constructeur. En alternative, Hyundai propose de rembourser l’achat d’un antivol.