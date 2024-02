Waze : nouvelle mise à jour et bugs irritants

La récente mise à jour de Waze, la version 4.101, a été déployée avec un objectif précis : corriger le problème d’affichage des passages à niveau. Mais cette mise à jour n’est toujours pas sans défauts.

Alors que les utilisateurs s’attendaient à une solution globale, plusieurs autres bugs demeurent, notamment un souci majeur lié à l’icône invisible sur CarPlay et Android Auto. Ce problème persistant, où l’icône de localisation devient soudainement invisible, continue de dérouter les conducteurs, malgré les efforts de correction.

Waze : le casse-tête des bugs non résolus par la nouvelle mise à jour

Bien que Waze se distingue par ses fonctionnalités avancées, les bugs récurrents et la lenteur des réponses de Google, son propriétaire, suscitent l’irritation des utilisateurs. Les attentes étaient élevées, surtout après la déception de décembre dernier. La nouvelle version 4.101, sortie fin janvier pour iOS et CarPlay, règle certains problèmes, mais laisse en suspens des dysfonctionnements clés, comme la disparition aléatoire de l’icône du véhicule et les commandes vocales défaillantes sur Android Auto. Ces problèmes non résolus mettent en péril la fidélité des utilisateurs, qui pourraient se tourner vers d’autres options de navigation moins problématiques.

Pas que de mauvaises nouvelles

Malgré ces défis, Waze continue de se démarquer. L’annonce de l’intégration de ses fonctionnalités dans les GPS de Tesla a été accueillie avec enthousiasme. Cette avancée promet d’améliorer considérablement l’expérience de conduite des propriétaires de Tesla, leur permettant d’accéder aux informations de trafic en temps réel et aux alertes de Waze directement depuis l’écran tactile de leur véhicule.

Depuis son acquisition par Google en 2013, Waze bénéficie d’un soutien technologique significatif, comme l’intégration du Google Assistant. L’avenir pourrait révéler une collaboration encore plus étroite, ouvrant la voie à des innovations majeures. Mais la capacité de l’entreprise à évoluer et à répondre aux attentes croissantes de ses utilisateurs déterminera son succès futur dans le domaine des applications de navigation.

