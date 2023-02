Clash des messageries : WhatsApp accuse Telegram de mentir sur le chiffrement

Le choc des titans de la messagerie instantanée prend une nouvelle dimension. WhatsApp, sous la direction de Meta, attaque maintenant la fiabilité de Telegram en matière de sécurité.

Dans l’univers des applications de messagerie instantanée, il y a deux géants qui se disputent la première place : WhatsApp et Telegram. Ces deux applications sont populaires pour leur sécurité et leur chiffrement de bout en bout, qui garantissent la confidentialité des échanges entre utilisateurs. Cependant, une bataille médiatique a éclaté récemment, où WhatsApp accuse Telegram de mentir sur la sécurité de ses messages. Cette guerre des messageries a suscité de vifs débats sur les réseaux sociaux et parmi les utilisateurs, qui s’interrogent sur la fiabilité de leur application favorite.

La guerre entre les applications de messagerie instantanée ne cesse de faire rage. Et cette fois, c’est WhatsApp qui attaque Telegram. Will Cathcart, le responsable de WhatsApp chez Meta, a lancé des critiques sur la mise en œuvre du chiffrement de bout en bout (E2EE) de Telegram.

Selon Cathcart, la sécurité des messages de Telegram n’a pas été vérifiée en détail, en plus d’être désactivée par défaut. En outre, il a également souligné que le chiffrement n’est pas disponible pour les chats de groupe. Cela rend les messages de ces derniers moins sécurisés.

This is a really important article from @DarrenLoucaides @Wired about Telegram. If you think Telegram is secure, you should read this article and understand the truth – especially before you use it for anything private.

Some really important points: https://t.co/WefbuS11Ov

— Will Cathcart (@wcathcart) February 10, 2023