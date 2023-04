Wolverine : ce programme ChatGPT débug votre code Python instantanément

Plongez dans l’univers de Wolverine et laissez cette application ChatGPT vous accompagner dans vos projets de codage Python. Avec sa capacité à débugger instantanément votre code, Wolverine deviendra vite votre meilleur allié si vous êtes programmeur.

Grâce à son architecture avancée, Wolverine peut être déployé dans les data centers les plus avancés du monde. Cela permet aux développeurs d’accéder à ses capacités à tout moment et depuis n’importe où dans le monde. En plus de cela, Wolverine est parfaitement adapté aux besoins du métavers, où la technologie est essentielle pour le développement d’un monde numérique immersif. Avec cet outil, les développeurs peuvent être sûrs de corriger leur code de manière rapide et précise.

« Wolverine »: le programme Python autonome qui répare lui-même le code!

Lorsqu’il s’agit d’un long code, déboguer un programme peut s’avérer fastidieux. Cependant, BioBootloader, un programmeur inventif, a créé un outil de débogage et de réparation autonome appelé « Wolverine ». Ce programme utilise l’intelligence artificielle pour doter les programmes Python de capacités de guérison régénératives. Wolverine repose sur la structure de langage multimodale d’IA de OpenAI, à savoir le modèle GPT-4. Il est disponible pour les utilisateurs de ChatGPT Plus et les bêta-testeurs via une API.

Ce logiciel est en mesure de réaliser plusieurs tâches d’éditeur de texte. À titre d’exemple, la composition, la traduction et le codage. Pour ce faire, il se fonde sur sa « connaissance » des milliards de documents, livres et pages web collectés sur internet. Dans une vidéo de démonstration, BioBootloader divise l’écran en deux parties : le terminal de droite affiche les résultats de « Wolverine », tandis que le code Python apparaît à gauche. Il introduit des erreurs dans le script de calcul personnalisé, exécute le programme, constate le plantage. Il a ensuite demandé à GPT-4 de l’aider à le corriger.

Wolverine devient un programmeur d’élite avec le code Python de GPT-4

GPT-4 a la capacité de repérer les erreurs dans un programme informatique, de suggérer les changements requis et de le relancer. Si des erreurs subsistent, GPT-4 les corrige automatiquement et met à jour le fichier original en Python. Les LLM, dont GPT-4 fait partie, sont programmés en langage naturel à l’aide de prompts soigneusement formulés pour permettre au projet Wolverine de réaliser ces tâches. Son créateur pense que cette méthode peut être étendue à d’autres langages informatiques. Il a donc partagé le code source sur GitHub.

Ainsi, pour utiliser Wolverine nécessite un jeton API OpenAI GPT-3.5 ou GPT-4 payant. Actuellement, l’accès à GPT-4 est limité par une liste d’attente, mais tout titulaire d’un compte OpenAI peut utiliser l’API GPT-3.5.

GPT-4 : le programme informatique qui corrige les erreurs automatiquement

GPT-4 améliore la qualité de la traduction automatique, la génération de texte et la compréhension du langage naturel. De plus, sa capacité à traiter des quantités de données encore plus importantes et à répondre en un temps record. Il est évident qu’elle est tout aussi remarquable que celle de son prédécesseur.

GPT-4 peut saisir et utiliser de manière plus précise les expressions idiomatiques ainsi que les nuances linguistiques. Il peut donc générer des textes plus naturels et plus humains. Ce système peut également apprendre avec moins de données, ce qui facilite son adaptation aux nouveaux domaines de connaissances et aux langues.

Enfin, GPT-4 offre la possibilité de créer des systèmes de dialogue plus avancés, capables de répondre à des questions complexes. De plus, il peut s’engager de manière plus fluide et plus naturelle avec les utilisateurs. Ces améliorations considérables permettent à GPT-4 d’ouvrir de nouvelles perspectives dans le traitement du langage naturel.