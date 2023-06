5 Meilleurs Logiciels de Récupération de Données sur Windows/Mac

Les entreprises utilisent des logiciels de récupération de données afin de se protéger contre la perte de données causée par des erreurs de l’utilisateur, des défaillances matérielles ou des corruptions logicielles.

D’autres les utilisent pour récupérer des données perdues suite à une attaque de virus, une catastrophe naturelle ou une panne de courant, tandis que certaines recherchent un logiciel de récupération de données pour restaurer des fichiers supprimés accidentellement.

Quelle que soit la raison, il est important de choisir la meilleure option qui réponde à vos besoins. Pour vous aider à prendre une décision éclairée, nous avons analysé des centaines de points de données pour dresser cette liste des meilleurs logiciels de récupération de données disponibles aujourd’hui.

Disk Drill

Disk Drill s’impose comme l’un des meilleurs logiciels de récupération de données pour Mac, et c’est facile à comprendre.

Fonctionnalités:

Aucune autre application de cette liste n’est aussi conviviale que Disk Drill pour Mac, et cela constitue un véritable atout compte tenu des résultats exceptionnels qu’il offre. Non seulement il prend en charge plus de 400 formats de fichiers différents, mais il permet également d’analyser tous les principaux appareils, y compris les smartphones iOS et Android. Examinons de plus près quelques-unes de ses meilleures fonctionnalités.

Processus de récupération des données:

Disk Drill récupération de données sur Mac sur Mac est simple et intuitif. Après avoir installé le logiciel, vous sélectionnez le disque dur que vous souhaitez analyser et attendez la fin du processus d’analyse. Ensuite, vous pouvez examiner les fichiers que Disk Drill a pu trouver et utiliser la fonction de prévisualisation pour les récupérer vers une destination sur votre Mac. Disk Drill a effectué l’analyse de mon Mac en un temps raisonnable et a réussi à trouver et afficher un grand nombre de fichiers. De plus, il dispose d’une fonction de prévisualisation très intuitive qui vous permet de visualiser les fichiers avant de les récupérer. Si Apple devait créer une application de récupération de données, elle ressemblerait certainement à Disk Drill.

TestDisk

TestDisk et PhotoRec sont deux programmes complémentaires. TestDisk est conçu pour récupérer des partitions perdues, tandis que PhotoRec se concentre sur la récupération de fichiers.

Caractéristiques :

Possibilité de récupérer des partitions et des fichiers.

Prise en charge de plusieurs plateformes.

Logiciels gratuits et open-source.

Prix : gratuit et open-source.

TestDisk est un logiciel en ligne de commande, ce qui signifie qu’il n’est pas recommandé pour les débutants, car il nécessite des connaissances techniques.

PhotoRec

PhotoRec est compatible avec une variété de systèmes d’exploitation, tels que Windows, DOS, Linux, FreeBSD, NetBSD, Sun Solaris et Mac OS. Il est capable de récupérer des données même si le système de fichiers du support est sévèrement endommagé ou formaté.

Caractéristiques :

Récupération de vidéos, archives et documents.

Prise en charge des disques durs et des CD-ROM .

Récupération des photos perdues dans la mémoire des appareils photo numériques.

Prix : gratuit et open-source.

En conclusion, PhotoRec est un choix sûr grâce à son accès en lecture seule aux disques et aux cartes mémoire. Il prend en charge les systèmes de fichiers FAT, NTFS, exFAT, ext2/ext3/ext4 et HFS+. Veuillez noter qu’il ne dispose pas d’interface graphique.

Recuva

Cet outil de récupération de données gratuit est conçu pour restaurer les fichiers supprimés à partir de PC ou d’ordinateurs portables fonctionnant sous Windows 10/8/7, des cartes SD d’appareils photo numériques, des clés USB, des disques durs externes, et bien d’autres encore. Il offre la possibilité de récupérer des photos, des vidéos, de la musique, des documents, des courriels, et plus encore.

Système d’exploitation compatible : Windows XP ou version ultérieure.

Avantages : Recuva propose également une version portable qui peut être utilisée sans installation. Il vous suffit de télécharger le fichier .ZIP et de le stocker sur votre clé USB. Vous pouvez ensuite brancher la clé USB sur n’importe quel ordinateur, décompresser le fichier et l’utiliser où que vous soyez et quand vous le souhaitez. De plus, Recuva dispose d’une fonction permettant d’effacer définitivement les données en toute sécurité.

Inconvénients : La version gratuite ne comprend pas de support client.

PC Inspector

PC Inspector File Recovery est un logiciel gratuit qui prend en charge les systèmes de fichiers FAT12/16/32 et NTFS. Cet outil est compatible avec de nombreuses langues et offre la possibilité d’enregistrer des données sur un lecteur en réseau. Il vous aidera également à organiser les fichiers récupérés en les replaçant dans leur structure de fichier d’origine.

Fonctionnalités :

Recherche automatique des partitions même en cas de secteur d’amorçage ou de FAT endommagé ou effacé.

Récupération des fichiers avec leur date et heure d’origine.

Possibilité de stocker les fichiers récupérés sur des lecteurs réseau.

Capacité à récupérer des fichiers même en l’absence de l’entrée d’en-tête correspondante.

Prise en charge de différents formats de disques tels que ARJ, AVI, CDR, et bien d’autres.

PC Inspector File Recovery est capable de récupérer les partitions perdues. Toutefois, il ne fonctionnera pas en cas de problèmes mécaniques avec un lecteur de disque. Selon certains commentaires, il peut y avoir des problèmes de gel pendant le processus de récupération.