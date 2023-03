Acheter des vues YouTube : le guide complet

Acheter des vues YouTube est à la fois simple et efficace lorsque vous décidez de recourir aux services d’un site web de confiance. Il est nécessaire de connaître les règlements, les restrictions et les techniques applicables en la matière.

Selon les conditions générales d’utilisation de YouTube, il faut juste que les vues générées de manière « artificielle » viennent de réels utilisateurs pour que la pratique soit considérée comme licite. Si vous utilisez un bot (un agent virtuel pouvant reproduire le comportement humain dans un système supposant une interaction interpersonnelle), vous risquez d’être signalé par des utilisateurs de la plateforme. Les responsables de cette dernière peuvent, alors, faire chuter le nombre de vues de votre vidéo afin d’éliminer celles qui sont « fake » (ou fausses). Vous avez intérêt à prêter une attention particulière à l’opération d’achat que vous comptez réaliser.

Pour quelles raisons acheter des vues YouTube ?

Acheter des vues YouTube est un moyen efficace de renforcer votre crédibilité au niveau de la société virtuelle. En effet, certains visiteurs peuvent trouver votre contenu intéressant et pertinent, mais hésitent encore à s’abonner à votre chaîne, car peu de personnes l’ont fait auparavant. Ils vont douter de l’intérêt à vous soutenir dans votre travail. Votre succès prendra beaucoup plus de temps à se tailler, puisque vous aurez du mal à attirer du public et à étendre votre réseau.

L’achat des vues YouTube est particulièrement conseillé aux vidéastes qui commencent à utiliser la plateforme. Cela leur permettra d’avoir un bon début et se forger plus facilement une solide réputation. Ce genre de pratique est également recommandé aux commerciaux qui veulent booster leur campagne marketing digital. Il est utile pour gagner en visibilité et pour toucher un public plus large.

Où acheter des vues YouTube ?

Il existe actuellement de nombreux sites web qui vous proposent un certain nombre de vues YouTube en contrepartie d’une somme déterminée. Le prix à payer peut être plus ou moins élevé, tout dépend de la qualité du service offert, autrement dit :

de la réactivité de l’agence en ligne ;

du délai d’exécution de l’opération ;

de la garantie apportée (en matière de retour sur investissement, par exemple) ;

du niveau d’engagement souhaité.

Parmi les plus fiables sur le marché, vous pouvez trouver : Sides Media, Storm Views, Devumi, Buy Views et Marketing Heaven.

Comment bien choisir un vendeur de vues YouTube ?

Comme vous comptez vous adresser à un vendeur 100 % en ligne, vous devez faire particulièrement attention aux escrocs. Le premier critère à prendre en compte est la garantie offerte par le site d’e-commerce. Celui-ci doit vous assurer que les vues qu’il vous propose viennent réellement de vrais utilisateurs et non de bots. D’ailleurs, vous avez intérêt à vérifier qu’il est en mesure de générer des vues ciblées sur le plan géographique. En effet, même si vous habitez en France, vous pouvez parfaitement acheter des vues YouTube émanant de personnes localisées aux États-Unis ou au Canada, par exemple.

Il faut également veiller à ce que les utilisateurs référencés soient actifs sur la plateforme. Leur historique de navigation sur le réseau social peut booster votre crédibilité et, ainsi, vous faire gagner en popularité. En ce qui concerne les modalités de paiement, optez uniquement pour celles qui sont sécurisées. À titre d’illustration, vous avez le choix entre PayPal, les cartes de crédit ou de débit et les versements par crypto-monnaies.