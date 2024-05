AdVon : ce géant du contenu créé par IA qui détruit le journalisme

L'affaire AdVon a suscité beaucoup de débats il y a quelques années. Actuellement, une enquête approfondie révèle que la société utilise réellement l'IA pour générer leur contenu, particulièrement les critiques sur des produits.

Vous vous rappelez de la société d'Intelligence Artificielle à l'origine des faux écrivains de Sports Illustrated ? Des recherches ont été effectuées afin d'éclaircir la situation, et cela a conduit à des histoires encore plus hallucinantes. Découvrez ici sans plus tarder les pratiques d'AdVon concernant le contenu IA.

AdVon Commerce, des contenus générés par une IA pour critiquer des produits sur internet

Tout commence par l'histoire d'un écrivain qui habite dans un pays en développement. Ce dernier a déniché un contrat chez AdVon Commerce pour écrire des critiques de produits sur internet contre quelques centimes.

Ils étaient nombreux à travailler sous contrat avec la société selon les informations d'autres sources, et ce, sous couvert d'anonymat. Brusquement, les termes du contrat ont été changés. Ils n'étaient plus chargés d'écrire les critiques, mais de parfaire les écritures générées avec un système d'IA développé par l'entreprise, appelé en interne MEL.

L'ancien employé de la société explique : « Ils ont commencé à utiliser l'IA pour générer du contenu », « et ont payé encore moins qu'avant ».

Durant la mission, l'ancien écrivain était obligé d'écrire des notes précises sur le travail de MEL. Ils pensent que ces commentaires étaient indispensables pour affiner le modèle d'IA. D'ailleurs, avec le temps, les humains ont été remplacés par l'IA.

Ils affirment que : « La situation a persisté jusqu'à ce que MEL « soit suffisamment formé pour écrire de manière autonome ». « Peu de temps après, nous avons été démis de nos fonctions d'écrivain. »

Des écrivains et des biographies fictives

AdVon a travaillé avec de nombreuses entreprises au bout de quelque temps. Toutefois, les employés de Gannett ont fini par remarquer que les critiques de produits sur le site web de USA Today étaient calculées et stéréotypées.

Le syndicat des écrivains a fini par reprocher leur travail « d'écriture d'IA de mauvaise qualité ». De plus, la signature sur les publications n'était visiblement pas celle de vraies personnes. C'est à partir de là que la recherche sur les pratiques d'AdVon a commencé.

L'équipe de futurism a ainsi remarqué la même opération dans le magazine Sports Illustrated. Ce dernier a également publié des critiques de produits écrits par de faux écrivains. De plus, les biographies sur le site étaient fictives et les photos de profil des écrivains conçus à partir d'une IA.

Les conséquences étaient désastreuses, car le syndicat du magazine a publié qu'il était tout simplement « horrifié » par la pratique. De son côté, l'éditeur a brisé ses relations avec AdVon et a fini par congédier son PDG. Malheureusement, il a fini par perdre totalement les droits de Sports Illustrated.

La même pratique douteuse pour de nombreuses entreprises

Google désigne cette pratique d'AdVon comme un « abus de réputation de site ». Une méthode qui consiste à conclure des contrats avec des éditeurs promettant de fournir de nombreux avis sur des produits de mauvaise qualité.

La plupart du temps, ces avis sont pour des publications visant à attirer le trafic des internautes à la recherche d'un produit particulier. Le principe est simple : attirer les visiteurs et les convaincre que les avis viennent de véritables journalistes de la publication.

Cette pratique a un mauvais impact sur le journalisme, car les internautes se demandent toujours si « cet écrivain est-il une vraie personne ? » en voyant ce genre d'avis sur internet. De plus, AdVon utilise les mêmes avis et le même faux écrivain pour différents produits. Ils ont constaté que l'article était à la fois destiné pour Sports Illustrated et pour Yoga Journal.

Ils ont interrogé AdVon sur cet écart et elle n'a pas nié le fait d'utiliser des contenus générés par une IA. Toutefois, la société dément certains faits.

