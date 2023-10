AI strategist : tout savoir sur ce métier

À l’ère du numérique et de la technologie exponentielle, la fonction d’un AI strategist est davantage centrale. Ces professionnels s’efforcent d’établir des plans innovants afin d’intégrer l’IA dans plusieurs domaines. Explorez dans cet article la principale fonction d’un AI strategist, les compétences que ce poste demande, etc.

L’IA change radicalement le paysage de l’industrie offrant de nouvelles opportunités ignorées, rendant aussi les anciennes techniques obsolètes. L’AI strategist occupe une mission importante au cœur de cette révolution. Il est chargé d’orienter les entreprises à travers les défis et les avantages que cette technologie émergente propose. Ces visionnaires se servent des données de pointe pour mettre en place des stratégies compétitives tout en veillant à aligner les objectifs d’affaires ainsi que les facultés technologiques.

Qu’est-ce qu’un AI strategist ?

Un AI strategist occupe une place importante que celui d’un chef de projet ou chef de produit. Il s’agit d’un expert de la technologie de l’intelligence artificielle. Son rôle principal est d’identifier des opportunités d’innovation et d’établir des plans d’action pour les entreprises du futur. Ce professionnel doit avoir une bonne compréhension des aspects techniques de l’IA et doit être un visionnaire. En effet, il doit avoir une vision d’affaire pertinente. Par ailleurs, il doit pouvoir devancer les tendances du marché. D’après Rebecca Merrett, du Data Science Dojo, ces professionnels doivent bien comprendre l’utilisation des différentes stratégies de l’IA dans le but d’assurer l’innovation et la compétitivité à long terme.

Un expert multitâche

La mission d’un AI strategist ne se limite pas à la gestion de projet. En effet, ils jouent un rôle important pour garder les entreprises sur la bonne voie. Leur devoir est d’autant plus crucial que la plupart des organisations peinent à effectuer entièrement le potentiel de l’IA.

D’après un article de Ravi Vayuvegula, il existe un écart important dans la conception de la valeur véhiculée par l’IA au sein des équipes de direction. L’AI Strategist est ainsi chargé de combler cet écart. Pour ce faire, il doit communiquer la valeur économique de l’IA de manière efficace. De plus, il est dans l’obligation d’assurer que les projets soient bien ajustés. Par ailleurs, il doit s’assurer de faire respecter les exigences.

Une mission importante dans la croissance

Un AI Strategist joue un rôle essentiel au sein de la pratique Intelligence des services professionnels. Cela permet d’augmenter de manière significative les revenus des entreprises. Ce spécialiste en IA doit élaborer des solutions novatrices et collecter des données. Pour ce faire, il doit avoir une bonne connaissance technique, un sens aigu des ventes et des affaires. De plus, des compétences interpersonnelles solides sont indispensables.

Par ailleurs, il travaille avec divers clients et industries pour promouvoir l’utilisation de ces technologies. Il fait en sorte de développer les meilleures pratiques et de mettre en œuvre des structures d’équipe efficaces pour l’IA. Cela permet ainsi de connecter la technologie à la valeur commerciale.

Il s’occupe aussi de la collaboration et de l’engagement client. En effet, il œuvre étroitement avec l’équipe commerciale des services professionnels et reste engagé avec le client. De plus, il s’assure ainsi d’une livraison de grande valeur, prévisible et réussie, tout en proposant des solutions à long terme.

AI Strategist : quelles sont les compétences à avoir ?

Vayuvegula suggère que les AI Strategist doivent avoir trois compétences de base. Tout d’abord, ils doivent avoir une maîtrise parfaite du domaine commercial de l’IA. Ensuite, une bonne compréhension des principes du ML et des algorithmes sont indispensables. Enfin, l’aptitude à faire la différence entre la réalité et la fiction dans le développement de l’IA est nécessaire.

Par ailleurs, la personne qui occupe ce poste doit posséder une expertise unique en science des données et des compétences interpersonnelles solides. Il est également crucial d’avoir une expérience dans la vente et la construction pratique. À cela s’ajoute le sens des affaires intersectoriel.

De plus, la gestion des attentes est essentielle. Un AI Strategist doit avoir un sens de la communication. C’est l’une des compétences essentielles pour le bon déroulement de sa fonction. En effet, ce professionnel doit être capable d’expliquer clairement ce qui est réalisable par l’IA et ce qui relève de la responsabilité humaine.

Enfin, l’éthique en IA est un élément essentiel pour percer dans ce domaine. Il s’agit en effet d’un aspect indispensable du travail d’un AI Strategist. Il est primordial de pouvoir naviguer à travers les problèmes éthiques et juridiques tout en favorisant par la même occasion le développement de produits et services intelligents.

En combinant les connaissances techniques, la perspicacité commerciale ainsi que les compétences en leadership, ces professionnels sont un véritable guide vers le succès pour les entreprises dans un milieu de plus en plus digitalisé et concurrentiel.

Formation et expérience requises pour devenir AI Strategist

Afin de postuler pour un métier d’AI Strategist, il faut avoir au minimum un BE ou B. Un Tech en technologie de l’information, en science des données, ou encore dans un domaine connexe est ainsi aussi plus que nécessaire. Avoir un MBA d’une école de commerce réputée se révèle être aussi un grand atout pour entrer dans ce domaine.

Ce professionnel doit également avoir au minimum 12 ans d’expérience dans l’industrie, dont 5 ans dans la science des données. Le métier demande aussi une expertise approfondie dans des fonctions comme la chaîne d’approvisionnement, la fabrication, les ventes ou le marketing.

Le salaire d’un AI Strategist

Le salaire de base moyen d’un AI Strategist est estimé à 66 174 dollars par an. Cette rémunération est évaluée sur la base des attributions spécifiques du métier et à la société à partir des millions de rémunérations soutenus par la communauté Glassdoor. Ce dernier est composé d’employeurs, d’utilisateurs ou encore d’autres informations publiques et privées.

Au début de carrière, un AI Strategist peut recevoir 50 000 dollars. Les plus expérimentés peuvent s’attendre à une rémunération allant jusqu’à 88 000 dollars.