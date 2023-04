Amende ANTAI : tous les Français se font piéger par cette arnaque SMS

L’Antai est devenue une source de frustration pour de nombreux Français, qui se font piéger par une arnaque SMS. Les amendes imposées par l’Antai sont souvent injustifiées, entraînant des répercussions financières négatives pour les victimes.

Malheureusement, de nombreux utilisateurs ont signalé avoir reçu des SMS de l’Antai. Ce dernier leur demandant de régler des amendes pour des infractions qu’ils n’ont jamais commises. Ces SMS semblent si convaincants que de nombreuses personnes ont fini par payer ces amendes. Cette escroquerie a causé une grande frustration et des répercussions financières négatives pour les victimes.

Alerte arnaque ANTAI : attention aux faux messages de paiement

Les criminels informatiques ont développé une grande ingéniosité dans le vol de données personnelles et financières. Pour y parvenir, ils utilisent diverses méthodes telles que le phishing, qui implique l’envoi de messages trompeurs par SMS. Cela a pour but d’inciter les destinataires à croire qu’ils ont des paiements en retard sur des colis à livrer. Ils commettent également des escroqueries impliquant des cartes eSIM, des téléphones cassés, le CPF et la carte Vitale. Actuellement, ils utilisent une nouvelle méthode consistant à se faire passer pour l’Agence nationale de traitement automatisé des infractions.

Intéressant, je ne savais pas que j’avais des affaires dans une entreprise de fruits secs 😂 (la faute est dans le lien)#arnaque #ANTAI pic.twitter.com/kJlKGL71xg — Théo Laroche (@TheoLaroche_) April 17, 2023

Ce stratagème trompeur incite les destinataires à cliquer sur des liens menant à des sites frauduleux. Il est important de rester vigilant et de ne pas répondre à des messages. Par exemple, « Info Antai : Vous avez une dette de 35€ en retard de paiement » ou d’autres variantes similaires. D’après le portail officiel du gouvernement français, les escrocs se font passer pour l’ANTAI via des SMS ou des e-mails. Ainsi, ils trompent leurs victimes et les incitent à payer en ligne via des sites frauduleux tels que « amendes-gouv.org » ou « dossier-antai-gouv.info ».

Attention à l’arnaque ANTAI : des fraudeurs exploitent votre angoisse !

Le stratagème de la fraude consiste à utiliser l’autorité de l’ANTAI pour créer un sentiment d’urgence et d’alarme chez la victime. Le message indique qu’une amende impayée doit être réglée rapidement pour éviter des frais supplémentaires. Le lien trompeur inclus dans le message conduit la victime vers un site semblable à celui de l’ANTAI.

Les fraudeurs ajoutent même des liens de renvoi vers des sources fiables du service public. Les personnes ouvrant ce lien sont par la suite invitées à compléter un Formulaire numérique avec des informations personnelles. De plus, ils leur font débourser une amende de 35 € pour le stationnement. Les fraudeurs profitent de cette occasion pour acquérir les données bancaires de la victime. L’ANTAI rappelle que tout SMS doit être envoyé en présence d’un policier. Il est à noter que l’unique site officiel pour régler les contraventions est amendes.gouv.fr.

Comment éviter les arnaques par SMS en toute sécurité ?

Pour éviter les arnaques par SMS, il est important de suivre certaines règles simples. Tout d’abord, ne jamais cliquer sur des liens provenant de numéros inconnus ou non sollicités. Ces liens peuvent vous diriger vers des sites web malveillants qui pourraient vous voler des informations personnelles ou financières. Ensuite, soyez vigilant en ce qui concerne les messages de demande d’argent ou d’informations confidentielles. Les entreprises légitimes ne demandent généralement pas ce genre d’informations par SMS.

En outre, vous pouvez bloquer les numéros de spam ou signaler les SMS suspects à votre opérateur de téléphonie mobile. Enfin, gardez votre logiciel de sécurité à jour et installez des applications anti-malware sur votre téléphone pour vous protéger contre les logiciels malveillants. En suivant ces mesures simples, vous pouvez minimiser les risques d’être victime d’une arnaque par SMS.