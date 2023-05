Amende avec QR Code sous le pare-brise : gare à cette arnaque en région parisienne

Les automobilistes en région parisienne doivent se méfier d’une nouvelle arnaque qui consiste à placer des amendes factices avec des QR codes sous leur pare-brise. Les conducteurs doivent être vigilants pour éviter de tomber dans le piège.

Cette méthode est de plus en plus courante, car elle permet aux arnaqueurs de récupérer les informations personnelles et bancaires des victimes. Cependant, les conducteurs doivent être vigilants pour éviter de tomber dans le piège de cette arnaque sophistiquée.

Les autorités locales ont mis en garde contre cette pratique frauduleuse et ont exhorté les automobilistes. Cela consiste à vérifier attentivement les amendes qu’ils reçoivent avant de les payer.

Attention aux amendes : QR Code et escroquerie sophistiquée exposées !

Les escroqueries dont ils peuvent être victimes sont diverses. Cela se fait à partir de la manipulation du compteur kilométrique à l’arnaque au rétroviseur en passant par la fraude liée à l’horodateur. Récemment, les gendarmes de Seine-et-Marne ont mis en garde les habitants du département contre une nouvelle arnaque sophistiquée. Cette escroquerie élaborée vise spécifiquement les conducteurs.

Les escrocs ont créé un faux PV parfaitement rédigé et sans faute d’orthographe ni de syntaxe, accompagné d’un QR code. Par ailleurs, ce code, une fois scanné, conduit la victime à un site frauduleux où elle est invitée à régler rapidement l’amende. Cette pratique de phishing a pour objectif principal de récupérer les coordonnées bancaires de la personne ciblée.

Il est crucial de noter que le site officiel pour régler une contravention est : amendes.gouv.fr. Si vous trouvez un QR code sur votre pare-brise, évitez de le scanner et rendez-vous directement sur le site officiel. De plus, il est impératif de ne jamais communiquer des informations personnelles à partir d’un lien. Toutefois, il est possible de reconnaître le faux site par son extension de domaine « gouv-fr.fr », qui diffère de l’extension de domaine de l’original « gouv.fr ».

🚨ARNAQUE AU FAUX PV🚨

Si vous découvrez ce type de document sur votre véhicule, soyez prudents.

👉Ici, le QR code renvoie à une contrefaçon du site https://t.co/WZbNlcBmJ0. Vous pouvez l'identifier à la fausse extension de domaine « https://t.co/FpnIzAbjrJ ».

… pic.twitter.com/AuEcOUq3Hc — Gendarmerie de Seine-et-Marne (@Gendarmerie_077) May 14, 2023

Amende et QR Code : méfiez-vous des pièges et protégez-vous !

Il est conseillé d’éviter de scanner des QR codes inconnus, tout comme de brancher des clés USB trouvées dans la rue, ce qui est assez évident. Cependant, une méthode utilisée pour piéger les automobilistes consiste à placer un QR Code trompeur sur les horodateurs. Cela va vous rediriger vers un site malveillant collectant des informations personnelles et bancaires.

Dans le contexte actuel, de nombreuses fraudes, telles que les faux PV et les fausses communications fiscales, ont lieu. Ainsi, il est essentiel de se rappeler que les communications officielles seront toujours envoyées par courrier. Par contre, si un QR Code est présent sur un document officiel, tel que le paiement d’une amende, il est crucial de ne pas utiliser de site non-officiel. Il est conseillé de passer uniquement par le site officiel, amendes.gouv.fr.

Si des informations bancaires ont été communiquées à un site frauduleux, il est fortement recommandé de contacter immédiatement sa banque. Cela a pour but de minimiser le risque de paiements ou de prélèvements frauduleux.

Comment reconnaître un code barre authentique ?

Afin de reconnaître un QR code authentique, il est recommandé de prendre quelques mesures simples. Tout d’abord, il est essentiel de s’assurer que le QR code provient d’une source de confiance. Si le code est présent sur un produit ou une publicité, il convient de vérifier la marque ou l’entreprise associée. De plus, il est important de tester la scannabilité du QR code en utilisant une application de scanner QR code réputée.

Si le QR code ne peut être scanné, cela peut être un indice de falsification. Enfin, il est judicieux d’examiner le contenu du QR code avant de le scanner. Si le contenu semble suspect, il est préférable de ne pas scanner le code. En suivant ces recommandations simples, vous pouvez éviter de tomber dans les pièges des QR codes falsifiés.