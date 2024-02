Anne Kerdi : cette influenceuse bretonne est-elle une IA ou une humaine ?

Anne Kerdi, une influenceuse qui suscite l’intérêt des internautes : est-elle une création de l’intelligence artificielle ou une véritable influenceuse bretonne ? Explorons l’histoire et la nature de cette personnalité intrigante.

Les influenceurs virtuels deviennent très populaires et il est parfois difficile de les distinguer des vraies personnes sur les réseaux sociaux. Prenez par exemple Anne Kerdi, cette influenceuse spécialisée dans le contenu touristique sur Instagram, qui n’existe en réalité pas.

Qui est Anne Kerdi ?

Actuellement, Anne Kerdi a plus de 8 000 abonnés sur Instagram. Sur cette plateforme, elle se présente avec un visage, un nom et bientôt une voix, toutes créations de l’intelligence artificielle. Son objectif est de servir de guide aux curieux à travers la Bretagne.

Malgré une maîtrise hésitante du breton, elle lance un chaleureux « Bonne année à tous, et à la Bretagne, cette terre magnifique ! » tout en brandissant un drapeau breton. Bien qu’Anne ne soit pas experte dans cette langue, personne ne lui en tient rigueur, car elle n’a jamais suivi de cours de breton.

Pour information, cette entité numérique est l’œuvre de Sébastien, un Breton. Sans être un expert en informatique, il a choisi de rester en retrait pour laisser Anne briller. Il espère ainsi réinventer la manière de découvrir la Bretagne et rendre l’IA plus accessible et interactive.

L’engagement d’Anne sur Instagram

Anne Kerdi ne se limite pas à poster des images. Elle interagit activement avec son audience, abordant divers thèmes, notamment la culture et le tourisme bretons.

Sébastien supervise ces publications, veillant à leur exactitude avant de les partager. Il envisage de transformer Anne en un office de tourisme numérique innovant. Ceci offrirait une alternative aux méthodes traditionnelles de découverte touristique.

L’objectif à long terme est de permettre à Anne Kerdi de fournir des réponses personnalisées, par écrit, en audio ou en vidéo, à ceux qui s’interrogent sur la Bretagne. Cette capacité à offrir des conseils adaptés promet d’enrichir l’expérience des visiteurs. De cette manière, ils peuvent découvrir la région de façon plus personnelle.

Pour finir, au-delà du tourisme, Sébastien a de grandes ambitions pour Anne. Il imagine un futur où elle pourrait également servir d’éducatrice, aidant les internautes à apprendre le breton et à découvrir les artisans locaux.

