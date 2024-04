Apple acquiert une start-up française pour propulser l’IA sur ses mobiles

Apple a acquis la startup française Datakalab en décembre 2023, selon des documents officiels transmis à Bruxelles. Dans une opération stratégique menée en toute discrétion, le géant californien s'est emparé de cette pépite technologique spécialisée dans le développement d'algorithmes d'intelligence artificielle légers et performants.

En décembre 2023, la firme de Cupertino a réalisé une opération majeure en rachetant Datakalab dans la plus grande discrétion. Cette entreprise française, fondée par les frères Xavier et Lucas Fischer, a développé des algorithmes d'apprentissage profond peu énergivores, parfaitement adaptés aux appareils mobiles. Une solution idéale pour Apple qui souhaite intégrer l'IA à ses produits phares, l'iPhone et l'iPad, sans compromettre leur autonomie.

Un premier pas vers l'instauration d'un écosystème IA

Au-delà des performances techniques, Datakalab a également séduit le géant californien par son approche respectueuse de la vie privée. Là où de nombreux acteurs externalisent l'apprentissage dans le cloud, la start-up hexagonale privilégie un traitement local des données. Un choix en phase avec la philosophie d'Apple, qui place la protection des informations personnelles au cœur de ses priorités.

Cette acquisition permettra à Apple d'intégrer l'IA dès la prochaine version de son système d'exploitation mobile, l'iOS 18, qui sera présentée lors de la traditionnelle keynote en juin. Un pas décisif vers la mise en place d'un écosystème IA pour ses appareils.

Préparer l'avenir de l'expérience mobile

Avec cette acquisition stratégique, Apple semble bien décidé à prendre les devants sur le terrain de l'intelligence artificielle mobile. En intégrant dès l'iOS 18 les technologies de Datakalab, la firme de Cupertino entend offrir une expérience renouvelée à ses utilisateurs. Une démarche qui pourrait bien remodeler en profondeur les attentes et les usages autour des smartphones et tablettes.

Les concurrents d'Apple suivront assurément de très près cette évolution. L'intelligence artificielle sur mobile pourrait devenir rapidement la norme incontournable, contraignant alors les différents acteurs du marché à prendre des initiatives audacieuses pour ne pas prendre de retard.

