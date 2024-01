Apple Maps : cette simple coquille a failli ruiner un restaurant

Les applications de cartographie telles qu’Apple Maps et Google Maps sont devenues des outils incontournables pour les entreprises locales. Elles ne se contentent pas de guider les utilisateurs vers leurs destinations, elles sont également essentielles pour assurer la visibilité des commerces. Apple Maps, en particulier, a su se tailler une place de choix auprès des utilisateurs d’iPhone et d’iPad grâce à son interface utilisateur attrayante et une expérience de navigation fluide. Mais il faut croire que ces applications ne sont pas toujours fiables à 100 %.

Bug sur Apple Maps : une erreur qui a coûté 7 000 Euros

Un restaurant familial situé dans le Queensland, en Australie, a récemment subi un coup dur. Vers la fin novembre, le restaurant a connu une baisse soudaine et inexpliquée de sa clientèle. Le mystère perdure jusqu’à ce qu’un client régulier signale que, sur Apple Maps, le restaurant était indiqué comme étant définitivement fermé.

Les propriétaires, Chris Pyatt et sa femme, n’étant pas des utilisateurs d’Apple, n’ont pas immédiatement détecté l’erreur. Utilisant un smartphone Android et un PC, ils étaient déconnectés de l’écosystème d’Apple, ce qui a retardé la découverte de la source de leur problème. La découverte de cette erreur fut un choc, surtout après avoir estimé une perte de plus de 7 000 euros.

Une pomme pourie ?

Dans un premier temps, lorsque le restaurateur a fait une réclamation auprès du service client d’Apple, sa demande a été rejetée, car il n’était pas un utilisateur de leurs produits. Mais ne se laissant pas décourager, M. Pyatt a utilisé le navigateur Chrome pour mettre à jour les informations de son restaurant, même si cette mise à jour a pris du temps à être effective. En effet, ce n’est qu’après l’intervention de la chaîne ABC qu’Apple a procédé aux modifications nécessaires.

Malheureusement, les difficultés de M. Pyatt ne se sont pas arrêtées là. Suite à la mise à jour, un nouveau problème est apparu : Apple Maps indiquait un emplacement incorrect pour son restaurant. Heureusement, tout semble être revenu à la normale depuis.

A small restaurant reportedly lost $8,000 after Apple Maps bug falsely labeled it as "permanently closed" pic.twitter.com/9fdlWG9ZEZ — Dexerto (@Dexerto) January 24, 2024

Notons également que le cas de ce restaurateur australien n’est pas un cas isolé. De nombreuses entreprises font face à des problèmes similaires sur les plateformes de cartographie numérique, allant d’horaires incorrects à des emplacements erronés ou des numéros de téléphone inappropriés. Il suffit d’aller faire un tour sur le forum d’Apple pour voir les mésaventures d’autres utilisateurs.

Mais si Apple Maps ne paraît apparemment pas toujours fiable, ses concurrents ne font pas mieux. Cela pour dire que les applications mobiles, bien qu’incontournables, peuvent induire en erreur les utilisateurs et même avoir des dommages collatéraux, comme le cas de ce couple de réstaurateur.