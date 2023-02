Android : pourquoi le label Data Privacy est une arnaque selon Mozilla

Au mois d’avril dernier, Google a commencé à déployer son Label Privacy. Il s’agit d’une étiquette de confidentialité des données pour les applications sur Play Store. Mais les récentes recherches menées par Mozilla pointent du doigt le non-respect et l’inefficacité du système.

Applications Android : comprendre le Label Privacy de Google Play Store

Emboîtant le pas à Apple, Google a également mis en place l’étiquette de confidentialité. Grâce à cette fonctionnalité de sécurité, les utilisateurs des applications Android distribuées sur Play Store sauront avec qui leurs données vont être partagées.

Cette étiquette de confidentialité ou Label Privacy, contiennent les détails sur les données collectées et partagées par les développeurs d’applications. L’étiquette apparaît dans la nouvelle section « sécurité des données » pour chaque application Android dans le Google Play Store.

Le Label Privacy avertit les utilisateurs de ce qu’ils activent exactement sur leur téléphone. Cela dit, le simple fait d’ajouter une étiquette de confidentialité de données ne garantit pas que les informations fournies par les développeurs soient correctes. C’est d’ailleurs la conclusion d’une récente étude menée par Mozilla.

Label Privacy pour les applications Android : plus que défectueux, une arnaque

Après avoir mené des recherches sur la pertinence et l’efficacité du Label Privacy de Google, Mozilla en a conclu que le système était une véritable arnaque. L’étiquette de confidentialité est supposée informer les utilisateurs sur qui peuvent voir leurs données privées. Mais ce n’est absolument pas le cas, affirme Mozilla.

Il semble que le système soit défectueux. Il est totalement auto-contrôlé en plus d’être truffé de failles, selon les analystes de Mozilla. Les développeurs peuvent très bien faire de la désinformation juste pour rassurer les utilisateurs.

Dans son rapport, Mozilla révèle que les applications populaires telles que TikTok et Twitter partagent des données utilisateur avec des annonceurs, des fournisseurs de services Internet et d’autres plateformes. Ceci, bien qu’elles prétendent ne pas le faire dans leurs étiquettes de données.

Google réfute les allégations de Mozilla

Google a réfuté les conclusions de la recherche de Mozilla portant sur l’étiquette de confidentialité des applications Android sur Play Store. « Les chercheurs de Mozilla ont mal compris la portée des politiques de confidentialité qu’ils examinaient ou ont même consulté les mauvaises politiques », déclare Google.

Mozilla pour sa part campe sur sa position et souligne que les informations sur la sécurité des données font actuellement plus de mal que de bien aux utilisateurs en leur donnant une image inexacte sur la réalité de la confidentialité de leurs données.

Sur les 40 applications analysées, 16, dont Twitter, Minecraft et Facebook ont reçu une mauvaise note. Pour 15 applications, dont TikTok, YouTube, Google Maps et Gmail, Mozilla estime que celles-ci nécessitent une amélioration. D’autres comme UC Browser, League of Stickman Acti et Terraria, n’ont même pas rempli le formulaire de sécurité des données Google.