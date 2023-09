Ce nouveau laser révolutionnaire pourrait rendre la Chine invincible : voici pourquoi

La dynamique actuelle de la course aux armements pousse la Chine (comme d’autres superpuissances d’ailleurs) à innover constamment. Les recherches s’enchaînent. Dans ce contexte, des scientifiques militaires chinois ont réussi à développer une arme laser à haute énergie capable de tirer à volonté. C’est une percée majeure, se réjouissent-ils.

Chine : un système de refroidissement révolutionnaire pour les armes laser

Le président Xi Jinping a ordonné aux forces armées chinoises de se moderniser d’ici 2035, rapporte la BBC. Ses forces militaires, dit-il, doivent devenir une puissance militaire de « classe mondiale ». Dans cette course aux armements, les recherches se multiplient et sont principalement axées sur les nouvelles technologies.

Parmi les dernières innovations, les chercheurs militaires chinois auraient développé un nouveau système de refroidissement pour des armes laser à haute énergie. Grâce à cette technologie, l’arme peut fonctionner indéfiniment, sans risque de surchauffe. Il faut savoir que les armes laser connaissent depuis longtemps des problèmes de chaleur.

En traversant l’air, le laser réchauffe le gaz sur son passage, le faisant se dilater. Cette turbulence peut provoquer une dispersion et une distorsion du faisceau, réduisant ainsi son efficacité et sa précision. De plus, le gaz chauffé peut contaminer les miroirs et les lentilles du système, entraînant une baisse des performances.

Dans certains cas, des particules polluantes sur les miroirs peuvent brûler. Cela risque de fissurer ou endommager les miroirs, réduisant considérablement la praticabilité et la fiabilité des armes laser à haute énergie, selon les chercheurs.

Les lasers, une alternative aux systèmes traditionnels basés sur des missiles

Ce nouveau système de refroidissement pour armes laser a été développé par les scientifiques de l’Université nationale de technologie de la défense de Changsha. L’appareil a déjà été utilisé dans un certain nombre d’armes laser en cours de développement. Les résultats des recherches ont été publiés dans la revue académique Acta Optica Sinica.

La Chine développe des armes laser à haute énergie pour détruire ou désactiver des drones, des missiles ou même des avions. Ces armes ont l’avantage de pouvoir engager des cibles à la vitesse de la lumière. Ce qui les rend très efficaces contre les cibles se déplaçant rapidement.

Ces armes peuvent aussi perturber les capacités de communication, de navigation et de surveillance de l’ennemi. Ils ont également le potentiel d’être plus rentables que les systèmes traditionnels basés sur des missiles. En effet, les lasers ne nécessitent pas de munitions coûteuses et peuvent être rechargés rapidement.

Pour le moment, les chercheurs doivent encore faire face à certains défis par rapport à ce nouveau système de refroidissement. Ce dernier peut introduire de nouveaux problèmes, expliquent-ils, notamment des turbulences et des vibrations qui peuvent affecter la qualité et la stabilité du faisceau.