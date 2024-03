Un billet de 50 euros sur votre pare-brise ?! Ne le touchez surtout pas !

Qui ne rêve pas de trouver de l'argent par hasard ? Cette situation fait toujours plaisir. Toutefois, des personnes malveillantes ont voulu profiter de l'inattention des conducteurs. L'arnaque du billet de 50 euros fait rage. Tout savoir.

Les arnaqueurs sont partout. Sur le web, sur les réseaux sociaux, par mail, par SMS, et maintenant dans les rues. Ils ont inventé des stratégies sophistiquées pour amadouer les plus inattentifs. Et l'arnaque du billet de 50 euros figure parmi les tendances actuelles. Une prudence est de mise, car les conséquences de cette approche sont très graves.

Tout se passe à Toulouse. Les arnaqueurs tirent profit de la situation locale pour mettre leur plan en œuvre.

La technique est assez simple. En effet, les arnaqueurs profitent de l'inattention des cibles pour lancer leur stratégie. Ils choisissent particulièrement les voitures.

Un des arnaqueurs glisse alors un billet de 50 euros sous l'essuie-glace. Il exploite l'absence du conducteur durant cette étape. Après, il attend que ce dernier revienne.

Le conducteur va logiquement entrer dans l'habitacle, et mettre la clé sur le contact. Il ne se soucie ni de son pare-brise ni de son environnement. Après tout, ce geste est devenu un réflexe pour tous les propriétaires de voiture.

C'est ici que la stratégie opère. Le conducteur n'aperçoit le billet que lorsqu'il est derrière son volant. Il va croire que c'est un cadeau, et il va rapidement le décrocher. Au même moment, une personne va s'introduire dans la voiture et la voler. La boucle est bouclée. Maintenant, vous connaissez tout sur l'arnaque du billet à 50 euros.

La police n'a pas tardé à réagir

Les forces de l'ordre ont été informées de l'arnaque du billet à 50 euros. Elles ont immédiatement réagi pour limiter les dégâts. La police toulousaine a alors publié un message de prévention sur les réseaux sociaux. Et cette approche ne concerne pas seulement l'affaire du billet de 50 euros.

Les services de police toulousains ont aussi averti le public de l'arnaque au pneu crevé. Cette stratégie faisait ravage dans le département depuis la moitié de l'année 2023. La démarche est similaire à celle du l'affaire du billet à 50 euros.

Tout se passe dans les parkings des supermarchés. Les clients se rendent vers leurs voitures après leurs courses. Surpris, un des pneus est crevé. Et il n'y a pas de garage à proximité. Et là, une personne apparaît et propose de remplacer le pneu. Mais pendant que le mécanicien improvisé échange avec la victime, une autre va se faufiler dans la voiture. Cette dernière aura tout le temps de dévaliser les affaires de la cible.

« Le public ciblé, comme pour l'arnaque au rétro, ce sont les personnes âgées ou les jeunes conducteurs, principalement les jeunes femmes d'ailleurs, entre 18 à 25 ans. Des personnes potentiellement moins sûres d'elles au volant et plus vulnérables » explique la police toulousaine.

