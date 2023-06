Toulouse : elle perd 8000€ en un coup de fil à cause de cette arnaque

Victime d’une arnaque par coup de fil à Toulouse, une résidente a été extorquée de 8 000 €. Découvrez comment cette escroquerie téléphonique a laissé une trace douloureuse dans la vie de cette habitante de la Ville Rose.

L’utilisation habile de techniques de vishing a permis aux escrocs de cibler leur victime avec précision, exploitant sa confiance pour lui soutirer une somme conséquente. Cet incident tragique soulève des questions sur la sécurité des communications téléphoniques et met en évidence la nécessité de sensibiliser le public aux différentes formes d’arnaque qui sévissent aujourd’hui.

Un coup de fil trompeur : Gaëlle a été piégée dans une arnaque financière !

Cet appel téléphonique laissera une empreinte indélébile dans la mémoire de Gaëlle, une femme âgée de 40 ans. Le 18 avril précédent, cette habitante de la région toulousaine répond à un coup de fil d’une dame. Cette dernière prétend être une employée du département chargé de repérer les actes frauduleux de sa banque, la Caisse d’épargne.

En fait, cet individu malveillant était résolu à exploiter divers artifices afin de dérober sa victime. Pensant être prise pour cible d’une cyberattaque, la femme dans la quarantaine entreprend les mesures requises par son interlocutrice.

« Elle m’a sollicitée pour mettre en marche mon application afin de contrer la fraude. Je me trouvais à mon lieu de travail, mais j’ai décidé de me retirer à l’écart et d’accomplir la mise en marche… », relate Gaëlle lors de son récit à La Dépêche du Midi. Pendant ce temps, elle n’avait aucune idée que la prétendue experte tire parti de l’occasion pour accéder à son compte bancaire et détourner une partie de ses économies.

Arnaque téléphonique : un coup de fil malveillant qui a coûté 8 000 euros !

“À partir de l’Irlande, des transactions ont été effectuées sur mon compte pour des réservations d’hôtels à Amsterdam. J’ai maintenu la communication et on m’a garanti que toutes les mesures de sécurité étaient en place. Néanmoins, j’ai voulu m’assurer par mes propres moyens et on devait me recontacter dans les prochaines 24 heures. Par conséquent, j’ai mis fin à la conversation.” Se remémore-t-elle, toujours indignée par cette expérience désagréable.

Pris d’un doute soudain, Gaëlle décide de composer à nouveau le numéro. Ainsi, elle se retrouva en communication avec le véritable département de détection des fraudes.

Malheureusement, en raison de son expérience avec de telles situations, l’interlocuteur lui signale que probablement, elle a été victime d’une supercherie. Une semaine plus tard, la mère de famille réalise que la somme de 8 000 euros a mystérieusement disparu de son compte bancaire. « J’ai été notifiée d’une violation de la protection de la confidentialité », déclare-t-elle. À ce jour, Gaëlle n’a toujours pas recouvré les fonds qui lui ont été subtilisés.

Déjouez les arnaques téléphoniques : protégez-vous contre les tromperies sournoises !

Dans notre ère numérique, les arnaques téléphoniques constituent une problématique majeure qui préoccupe de plus en plus. Par ailleurs, ces tromperies se manifestent de diverses manières. Cette fraude pourrait s’opérer via des appels trompeurs provenant de centres d’appels fictifs ou prétendant représenter des entreprises réputées. Par ailleurs, les escrocs déploient des stratagèmes astucieux pour inciter leurs victimes à divulguer des informations personnelles sensibles. Cependant, ces données confidentielles peuvent-être des numéros de carte de crédit ou des identifiants bancaires. Ils peuvent également prétendre offrir des services ou des produits attrayants. Par contre, ils réclament un paiement anticipé sans jamais tenir leurs promesses.

Ces escroqueries téléphoniques ciblent souvent les personnes vulnérables, en particulier les personnes âgées. Ces dernières ont tendance à être plus facilement convaincues par des arguments habiles. Afin d’éviter de tomber dans le piège, il est crucial de faire preuve de vigilance et de ne jamais divulguer d’informations confidentielles par téléphone, à moins d’être absolument certain de l’identité et de l’authenticité de l’appelant. Il est également recommandé de signaler toute arnaque présumée aux autorités compétentes, contribuant ainsi à la lutte contre cette menace grandissante.