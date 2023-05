Cet outil révolutionnaire va-t-il marquer la fin des cyberattaques ?

À mesure que la technologie défensive progresse, les pirates créent des cyberattaques plus innovantes. Cela signifie que la politique de défense doit constamment évoluer pour rester efficace. Dans cette perspective, ARM et l’Université de Cambridge proposent un outil révolutionnaire qui a le potentiel de lutter efficacement contre les cyberattaques.

La mémoire d’un système devient un point d’entrée privilégié pour les cyberattaques. Ce qui soulève des inquiétudes quant à la cybersécurité en sachant que les mémoires sont presque omniprésentes dans les matériels connectés. Qui plus est, ces cyberattaques basées sur la mémoire (permettant entre autres les attaques DDos ou les contrôles à distance du système) deviennent plus complexes et difficiles à détecter.

Dans le cadre d’un programme de recherche conjointe, ARM (concepteur de microprocesseurs basé au Royaume-Uni) et l’Université de Cambridge ont développé un prototype de processeur. Ce composant aurait le potentiel de révolutionner la cybersécurité, notamment de protéger les systèmes en amont des attaques ciblant la mémoire.

