Comment cet arnaqueur américain contraint ses victimes au sex-online

Un arnaqueur américain qui s’est spécialisé dans le SIM swapping contraint ses victimes à s’adonner au sex-online en plus de leur extorquer de l’argent. Actif depuis 2019, l’escroc a été arrêté courant février 2023.

Extorsion d’argent et sex-online

L’arnaqueur qui répond au nom de Amir Hossein Golshan, n’a que 24 ans au moment de son arrestation. Mais il a commencé sa carrière d’escroc bien plus jeune, à partir de 2019, selon l’acte d’accusation. Résidant à Los Angeles, l’accusé est particulièrement connu pour des faits de SIM swapping.

Le SIM Swapping est une escroquerie consistant à obtenir un duplicata ou un clone d’une carte SIM associée à une ligne téléphonique. Ceci afin d’usurper l’identité du titulaire de la ligne et de pouvoir accéder à ses différents comptes.

En détournant les cartes SIM de ses victimes qui sont principalement des influenceuses sur les réseaux sociaux, Golshan détournent leur compte Instagram. Il leur extorque ensuite de l’argent en plus de les contraindre à du sexcam.

Suite à une plainte déposée par une victime, Amir Hossein Golshan a été arrêté courant février 2023. Il est en détention en attendant son procès. Le FBI continue en parallèle son enquête sur cette affaire.

Six chefs d’accusation pèsent sur l’arnaqueur américain

Lors d’une première comparution, la justice a défini six chefs d’accusation contre Amir Hossein Golshan. Il est notamment accusé de deux chefs d’accusation de fraude électronique. Il est aussi accusé d’avoir accéder sans autorisation à un ordinateur protégé pour obtenir des informations.

La Cour l’accuse également d’avoir accédé à un ordinateur pour frauder et obtenir de la valeur, d’usurpation d’identité aggravée et d’avoir menacé d’endommager un ordinateur protégé.

Le mode opératoire de l’escroc est souvent le même. Il opère un SIM swapping et prend le contrôle du compte Instagram des victimes en changeant notamment le mot de passe. Il extorque ensuite de l’argent et des données personnelles (comme les numéros de téléphones) aux contacts de cette dernière.

Dans certains cas, il demande une rançon à la victime en échange de l’accès au compte. Par ailleurs, il contraint parfois les victimes à s’adonner au sexcam. Amir Hossein Golshan pratique également l’arnaque au badge bleu. Autrement dit, il prétend pouvoir fournir aux abonnés la certification moyennant frais.

Comprendre le SIM swapping

Dans un SIM swapping ou échange de carte SIM, le hacker convainc l’opérateur téléphonique de la victime de transférer le numéro de téléphone de cette dernière sur sa carte SIM. Grâce à quoi, le fraudeur peut facilement accéder aux comptes (réseaux sociaux, bancaires et autres comptes liés au téléphone) de la victime.

En effet, une fois que l’escroquerie par échange de carte SIM est effective, l’attaquant reçoit tous les appels téléphoniques et SMS destinés au téléphone de la victime, y compris les mots de passe à usage unique

Cela permet à l’escroc d’accéder et de contourner les fonctionnalités de sécurité liées au compte via appels ou SMS. Pour les experts, utiliser un code PIN permet de se prémunir de ce genre d’attaque. Il est aussi plus prudent de ne jamais inclure le numéro de téléphone dans l’authentification d’un compte.

Pour en revenir à l’affaire Amir Hossein Golshan, l’arnaqueur encourt une peine maximale de 20 ans d’emprisonnement pour chacun des deux chefs d’accusation de fraude électronique. S’il est reconnu coupable d’usurpation d’identité, il risque deux ans d’emprisonnement et cinq ans s’il est reconnu coupable de piratage.