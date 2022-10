Une assurance de service cloud native dispo sur AWS : qu’est-ce que c’est et à quoi ça sert ?

EXFO ou les experts en test, surveillance et analyse de l’industrie des communications a enfin déclaré la nouvelle. Il s’agit de l’annonce officielle de sa solution de test Adaptive Service Assurance (ASA) native du cloud pour les clients sur AWS. Celui-ci s’accompagne aussi de son module de rapport d’analyse avancé.

Quelle est l’utilité d’une assurance de cloud native sur AWS ?

Les dernières nouvelles ont déclaré l’annonce officielle de l’ASA, l’assurance de cloud native d’EXFO sur AWS. Les avantages pour les fournisseurs de services 5G et de réseau privé sont diverses. Tout d’abord, le programme leur donnera une visibilité exceptionnelle sur les performances de la qualité d’expérience (QoE). Mais cela touche aussi la qualité de service (QoS) au sein de leurs environnements réseau dynamiques et virtualisés.

Le vice-président principal, Mark Nixon déclare son avis. « L’offre d’EXFO sur AWS reflète l’état de préparation et la valeur de notre capacité à aider les fournisseurs de services à gérer leurs réseaux dans l’environnement de réseau 5G de plus en plus complexe, où l’automatisation des tests et du dépannage est essentielle pour garantir une performance efficace », a-t-il déclaré. Mark Nixon et son équipe éprouvent également l’impatience de continuer cette collaboration avec AWS. Selon le vice-président, celle-ci se présente comme un gage des connexions ultra-rapides et ultra-fiables pour les services 5G émergents.

Les avantages offertes par ASA

Les fonctions réseau natives du cloud autonome 5G, les architectures basées sur les services déterminent la complexité du réseau. Le calcul de périphérie à accès multiple ainsi que le découpage du réseau et des réseaux privés 5G s’ajoutent à la liste. Du coup, les réseaux entraînent des données supplémentaires non seulement sur les performances, mais aussi sur les pannes et la télémétrie. Or, cette situation complique largement l’identification et la réponse aux dégradations de service.

Dès lors, l’assurance de cloud native d’EXFO sur AWS offre une visibilité segmentée et complète sur les performances du service 5G et du réseau cloud. Aussi, il corrélera ces performances avec les indicateurs QoE et QoS. De ce fait, il va aussi accélérer les efforts de dépannage des défaillances que rencontrent les réseaux. La solution d’EXFO s’associe aux autres services d’AWS tels qu’Amazon Elastic Kubernetes Service, Amazon Simple Storage Service, Amazon CloudWatch et AWS Snowball. Conséquemment, elle optimisera également l’assurance de tous les services cloud 5G de manière équitable.

Par ailleurs, Adaptive Service Assurance Analytics d’EXFO génère des données de performance en temps réel. Dès lors, ces informations corrèlent les KPI QoE/QoS avec les données de télémétrie d’Amazon CloudWatch. En fait, l’objectif est que les clients puissent disposer des « métriques qui comptent ». Ce sont des données qui servent notamment à gérer des environnements réseau AWS complexes. Cela concerne les déploiements basés sur Kubernetes via Amazon EKS Anywhere ou sur différentes options de service AWS.