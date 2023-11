Aurores boréales en France : découvrez les plus belles photos et vidéos

Nous sommes en pleine saison des aurores boréales, mais personne ne s’attendait à ce que la France profite également du spectacle. Si vous n’avez pas eu la chance d’en observer, nous vous partageons ici quelques-unes des plus belles photos et vidéos capturées par les plus chanceux et partagées sur les réseaux sociaux !

Aurores boréales : un spectacle rare en France

Lorsqu’on évoque les aurores boréales en Europe, l’Islande et les pays du Nord sont ceux qui nous viennent en premier à l’esprit. Personne jusqu’ici n’irait citer la France pour observer ces magnifiques lumières dansantes en zigzag qui habillent le ciel de voile vert, violet, rose…

Dans la nuit du 5 au 6 novembre dernier pourtant, ce phénomène exceptionnel a illuminé le ciel de la France. Les aurores boréales ont été notamment visibles en Alsace, dans les Alpes, en Auvergne, dans le Pas-de-Calais et même sur la Côte d’Azur.

Parmi ceux qui ont eu la chance de les observer, certains ont partagé de belles photos et vidéos sur les réseaux sociaux. Kate Suarez, une photographe nature (d’après son profil X), a par exemple partager des photos des aurores boréales, visibles à l’œil nu dit-elle, au-dessus de Fréjus vers 20h30.

Après avoir pu les admirer en Islande, je n'imaginais pas pouvoir en voir un jour depuis le sud de la France : les aurores boréales.

C'est chose fait ce soir, à 20h30 aux étangs de Villepey à Fréjus avec @suarezphoto #AuroreBoreale #meteo #frejus pic.twitter.com/9DD6XMlHAP — Kate Suarez (@KateSuarez8374) November 5, 2023

Cet autre abonné X (anciennement Twitter), a pour sa part partagé une petite vidéo des aurores boréales observées depuis le Mans, d’après sa publication.

Aurores Boréales au Mans, France



Un rêve qui se réalise partiellement …



Contactez moi: axelfavre165@gmail.com pic.twitter.com/ro981nyQ0T — Axel_72 (@Axel_720) November 5, 2023

Mathieu Rivrin, un autre abonné X qui se décrit comme étant un photographe et chasseur de tempête, a aussi partagé de magnifiques photos des apparitions des aurores boréales dans le Finistère.

𝐀𝐔𝐑𝐎𝐑𝐄𝐒 𝐁𝐎𝐑𝐄𝐀𝐋𝐄𝐒 – Bretagne

Dans la nuit du 05 au 06 Novembre c'est une tempête géomagnétique qui s'est abattue sur la terre ! Des aurores boréales étaient visibles depuis la France comme ici à Carantec ou dans les monts d'Arrée !

𝑀𝑎𝑡ℎ𝑖𝑒𝑢 𝑅𝑖𝑣𝑟𝑖𝑛 pic.twitter.com/JWmZgUciwB — Mathieu Rivrin – Photographies (@mathieurivrin) November 6, 2023

La photo ci-dessous, aurait été capturée par le photographe/astrophotographe Flavien Beauvais. L’image a été partagée sur Facebook par France Bleu. Le photographe aurait capturé ces aurores boréales depuis Alençon dans l’Orne, en Normandie.

Un autre photographe, AgriBerry, est fier de partager « ses premières photos d’aurores boréales ». Elles ont été photographiées à Charenton, d’après la légende des photos.

Jason Gimaret a aussi eu l’opportunité de capturer ces aurores boréales dans le ciel du sud de la Bourgogne. Sur la photo, les aurores boréales servent de toile de fond à la Roche de Solutré, située à l’ouest de Mâcon. L’auteur de la photo précise que cette photo n’a pas été retouchée.

Alexandre Croisier Photographies partage lui aussi des photos des aurores boréales qu’il a photographié depuis la Bretagne. Il précise dans la légende que ce n’est pas la première fois qu’il a la chance de capturer de telles images.

Depuis l’Alsace, c’est le photographe Sébastien Frank qui nous partage cette photo des aurores boréales qui sont apparues dans la nuit du 5 au 6 novembre.