Tim McDonough rejoint Automation Anywhere en qualité de directeur du marketing

Automation Anywhere, leader de l'automatisation alimentée par l'IA, a récemment annoncé la nomination de Tim McDonough au poste de directeur du marketing. Cette décision vise à renforcer la notoriété et la croissance mondiales de l'entreprise.

Un parcours impressionnant chez Intel

M. McDonough rejoint Automation Anywhere après avoir occupé le poste de vice-président et directeur du marketing pour l'IA et les centres de données chez Intel. Il a supervisé la transformation d'une unité commerciale de plus de 14 milliards de dollars. En outre, il a guidé la stratégie et le positionnement de l'entreprise sur le marché de l'IA.

Des objectifs ambitieux chez Automation Anywhere

« Tim nous rejoint à un moment incroyable de notre parcours, alors que nous vivons une nouvelle phase de croissance alimentée par les avantages transformateurs de nos modèles génératifs d'automatisation des processus d'IA qui transforment les activités de nos clients ». A déclaré Mihir Shukla, PDG d'Automation Anywhere. « L'expérience impressionnante de Tim sera déterminante dans nos efforts pour permettre aux entreprises d'obtenir des résultats étonnants en automatisant plus de 40 % des flux de travail et des tâches, et en économisant des millions, voire des milliards, de dollars. »

Une expertise diversifiée dans le secteur technologique

Avant de rejoindre Intel, M. McDonough a occupé des postes de direction chez Unity Technologies, Qualcomm et Microsoft. Son expérience en marketing couvre un large éventail de technologies. Y compris les outils d'intelligence artificielle, les solutions SaaS et les écosystèmes de développeurs.

Une vision ambitieuse pour l'avenir

« Je suis impatient d'aider Automation Anywhere à franchir la prochaine étape de sa croissance en aidant les entreprises à transformer leurs activités », a commenté M. McDonough. « Voir comment les clients innovent avec la plateforme d'Automation Anywhere m'a démontré l'incroyable opportunité de marché qui s'offre à nous. Lorsque vous combinez l'automatisation avec l'IA générative, les clients peuvent maintenant aller au-delà de l'impact des tâches ou des départements et automatiser dans toute l'entreprise. Ce qui permet aux entreprises et aux employés de donner le meilleur d'eux-mêmes. »

Des perspectives prometteuses pour Automation Anywhere

La nomination de M. McDonough intervient à un moment clé pour Automation Anywhere. Un moment marqué par une performance record au quatrième trimestre, une rentabilité continue et des perspectives solides pour l'exercice en cours. L'entreprise a enregistré une croissance de 50 % des contrats avec les grandes entreprises au dernier trimestre. Ce qui témoigne de sa dynamique et de sa position solide sur le marché.

Article basé sur un communiqué de presse reçu par la rédaction.

