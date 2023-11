AWS et MongoDB travaillent ensemble

Le 6 novembre 2023, à Paris, MongoDB et AWS planchent sur l’optimisation de Amazon CodeWhisperer. Ils visent à rendre votre quotidien encore plus agréable grâce à un compagnon de code IA. Le but étant d’optimiser le développement et la modernisation de vos applications sur MongoDB.

MongoDB et AWS proposent des suggestions améliorées de lignes de code

Les développeurs font tout ce qu’ils peuvent pour éviter les tâches répétitives. Ils se concentrent notamment sur le développement de nouvelles applications et fonctionnalités. Ces professionnels intègrent davantage d’assistants de code IA à leur routine quotidienne pour augmenter leur productivité. Toutefois, ces derniers sont souvent entraînés sur des ensembles de données ouvertes au public. De plus, la plupart de ces outils ne disposent pas de tous les échantillons de code de haute qualité.

C’est là qu’intervient le partenariat entre MongoDB et AWS. Ils entraînent notamment les Amazon CodeWhisperer sur des échantillons de code et des bibliothèques spécifiques à MongoDB. Par conséquent, vous pouvez profiter des suggestions améliorées afin de boucler vos idées rapidement.

Les autres avantages de la collaboration

Les lignes de code accélèrent la migration des des applications vers MongoDB à des fins de modernisation. Ces optimisations sont disponibles pour les langages de programmation suivants : le C#, le Java, le JavaScript et le Python. De plus, les développeurs peuvent bénéficier des avantages des fonctionnalités principales d’Amazon CodeWhisperer. Cela concerne surtout son analyse de sécurité intégrée et son tracker de références.

Conférence de presse proposées par MongoDB et AWS