Backblaze vs pCloud : quel service cloud chosir ?

Actuellement, il existe énormément de fournisseurs qui proposent une offre de stockage en ligne. Mais parmi eux, Backblaze et pCloud volent la vedette. Toutefois, on hésite souvent à faire le choix entre les deux. La solution, c’est de bien comprendre afin de voir ce qui répond mieux aux besoins.

De nos jours, choisir le meilleur service cloud devient de plus en plus difficile face à la concurrence. Cependant, deux noms se démarquent pour leur efficacité : « Backblaze vs pCloud ». Ces deux plateformes rivalisent pour offrir le stockage en ligne optimal. Backblaze se distingue par sa simplicité et sa sauvegarde automatisée, tandis que pCloud brille avec ses options de synchronisation aisée et son cryptage de bout en bout. La question est : qui répond le mieux à vos besoins en matière de stockage sécurisé et fiable ?

Backblaze vs pCloud : quels sont les différences ?

Backblaze

Dans le choix entre Backblaze et pCloud, il est important de considérer les spécificités de chaque service. Backblaze, un service de sauvegarde en ligne, répond aux besoins des particuliers ainsi que des entreprises. Il est abordable et facile d’utilisation. Par contre, il présente des limites. Les sauvegardes peuvent ralentir l’activité en ligne. De plus, certaines fonctionnalités clés manquent, comme la personnalisation des sauvegardes. En effet, la sauvegarde des fichiers système et des données mobiles est absente. Par ailleurs, l’abonnement ne couvre qu’un ordinateur.

Bien qu’il n’offre pas de sauvegarde miroir, Backblaze assure la sécurité des fichiers. Cependant, il y a des options de restauration flexibles. Malgré un cryptage AES de 128 bits, le chiffrement AES 256 bits est recommandé. Il propose tout de même une authentification à deux facteurs. En général, Backblaze peut être une solution de grande valeur, à condition que ses limitations vous conviennent.

pCloud

Entre Backblaze et pCloud, une différence importante se démarque. Depuis 2013, pCloud propose du stockage en ligne à vie. Ce service s’adresse aux particuliers et aux entreprises. Avec pCloud, divers fichiers sont stockables, y compris vidéos, images et documents de bureautique. Ces données résident sur un espace en ligne sécurisé, constamment accessible. Pour faciliter l’utilisation, pCloud possède une interface web facile d’accès. Elle permet d’entrer dans l’espace privé et de générer des liens de téléchargement.

Concernant la sécurité, pCloud est digne de confiance et fortement sécurisé. En outre, les données transférées vers pCloud sont chiffrées en TLS/SSL. Ainsi, pCloud assure un stockage respectant la RGPD, tout en conservant la confidentialité des données. Cette fiabilité en matière de sécurité renforce l’opinion favorable sur pCloud. Par conséquent, dans la comparaison « Backblaze vs pCloud », il est essentiel de considérer les spécificités de chaque service. Cela inclut notamment les fonctionnalités, la sécurité et l’accessibilité.

Backblaze vs pCloud : lequel est le meilleur entre les deux ?

Sans aucun doute, Backblaze et pCloud brillent comme services de stockage cloud, avec une excellente réputation et une fiabilité sans faille. Malgré quelques impacts possibles sur l’activité en ligne, Backblaze maintient son efficacité. Par ailleurs, pCloud gagne du terrain, surtout auprès des entreprises. Sa séduisante offre à vie booste son utilisation. Ainsi, si vous voulez garder vos fichiers indéfiniment, pCloud est probablement le choix optimal.