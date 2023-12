Baldur’s Gate 3 : Voilà ce qui se passe si vous ne parlez à personne

Le très apprécié Baldur’s Gate 3 dissimule des dialogues spéciaux. Il est possible de les débloquer en ne parlant à personne dans le jeu.

Le triomphe se poursuit pour le nouveau RPG phare de Larian Studios. Celui-ci continue de glaner des récompenses. D’autre part, le jeu n’a pas fini de livrer tous ses secrets. Baldur’s Gate 3 contient des dialogues spéciaux à débloquer en ignorant les autres.

La grande vedette des Game Awards

Le onzième opus de la licence Baldur’s Gate était très attendu, mais Larian Studios ne s’attendait pas à un succès aussi retentissant pour son nouveau jeu.

Les critiques plébiscitent le titre et les résultats commerciaux sont au-dessus des prévisions de l’éditeur belge. Rappelons que Baldur’s Gate 3 est devenu le jeu qui s’est le plus vendu en early access sur GOG.com et sur Steam. Le titre a également dépassé les 2,5 millions de copies vendues pendant son lancement en early access.

La nouvelle star des jeux de rôle empile les récompenses. Elle a presque tout remporté aux Golden Joystick Awards et aux Brazil Game Awards. Le nouveau titre phare de Larian Studios a obtenu la consécration la semaine dernière à la prestigieuse cérémonie The Game Awards. Baldur’s Gate 3 a effectivement remporté le trophée du Jeu de l’année.

Baldur’s Gate 3 offre une liberté totale aux joueurs

Les joueurs bénéficient d’une liberté presque sans limite dans Baldur’s Gate 3. Même si certaines scènes restent inévitables, les décisions que prennent les joueurs façonnent l’essentiel du jeu. Plus ces choix sont majeurs, plus leurs conséquences peuvent être surréalistes.

Dans Baldur’s Gate 3, des dialogues spéciaux vont notamment se déclencher, si vous choisissez d’aller au bout de votre aventure sans jamais recruter de compagnons.

« Un demi pour cent des joueurs ont atteint le combat final sans jamais recruter de compagnons. Il n’y a pas de succès à obtenir pour cela (…) Mais nos dialogues doivent quand même soutenir ce choix », a expliqué Nick Pechenin. À noter que ce sont les propos du principal concepteur des mécaniques du jeu lors d’un entretien avec le magazine GQ.

Le scénario principal de Baldur’s Gate 3 ne change pas avec les dialogues spéciaux

Que le jeu dissimule des dialogues spéciaux n’est pas véritablement une surprise. Baldur’s Gate 3 possède probablement beaucoup de secrets de ce genre. Cette scène cachée avec Karlach, découverte en octobre dernier, annonçait déjà la couleur.

En l’absence de compagnons, l’intrigue principale du jeu reste inchangée. En revanche, certains événements se déroulent de manière légèrement différente. Par exemple, plutôt que de consulter vos compagnons, vous allez entendre la voix narratrice reprendre les pensées de votre personnage.

Pour l’équipe derrière le développement du jeu, la priorité était seulement de s’assurer que les joueurs comprennent la progression de la grande histoire.

Par ailleurs, il vous est toujours possible de découvrir ces dialogues spéciaux, même si vous avez déjà commencé votre aventure avec des compagnons. Vous avez seulement à les tuer pour déclencher les répliques cachées.