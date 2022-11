Big Data & AI World 2022 : LE rendez-vous incontournable des acteurs Data et Intelligence Artificielle

Le salon Big Data & AI World 2022 se déroulera les 16 et 17 novembre 2022 à la Porte de Versailles. Le rendez-vous incontournable de cette fin d’année 2022, qui va vous permettre de découvrir le monde de l’IA et des mégadonnées et de rencontrer les experts de l’industrie. Apprenez enfin à tirer profit des données de votre entreprise !

Big Data & AI World Paris, c’est l’occasion d’échanger avec d’autres entreprises, autour de retours d’expériences, de tables rondes et de présentations de produits. Apprenez des meilleurs pour faire de la data un atout de choix et rencontrez les leaders qui sauront vous conseiller dans la maîtrise de ces technologies aujourd’hui indispensables.

Dans toutes les industries, tous les secteurs d’activité, les données sont devenues la ressource la plus précieuse des entreprises. Exploiter le Big Data permet de trouver le chemin de la croissance, de profiter d’un avantage concurrentiel, de comprendre sa clientèle et de découvrir de nouvelles opportunités.

Selon une étude menée par McKinsey Global Institute, les entreprises » data-driven « ont 20 fois plus de chances d’acquérir de nouveaux clients et six fois plus de chances de les conserver. De même, selon un rapport de Forrester, ces entreprises profitent d’une croissance annuelle moyenne de 30%.

Toutefois, accumuler les données n’est pas suffisant pour en tirer profit. Il est nécessaire d’utiliser les techniques adéquates et les meilleurs outils afin de les nettoyer, de les analyser, d’en extraire des informations pertinentes et de les transformer en visualisations claires et explicites.

Or, ce savoir-faire manque cruellement à de nombreuses entreprises. Beaucoup d’organisations collectent et stockent des données sur le Cloud ou sur leurs propres serveurs, mais peinent par la suite à les exploiter. Les opportunités restent ainsi inexploitées.

Big Data & AI World : le rendez-vous professionnel de l’industrie des données

Après deux premières éditions couronnée de succès, l’organisateur CloserStill Media réitère. Ce rendez-vous est l’occasion de se rassembler, d’échanger et de partager avec les plus éminents acteurs de l’industrie du Big Data.

Pour cette 3ème édition, les experts du domaine vous attendent sur Big Data & AI World Paris pour répondre à toutes vos questions et vous conseiller sur la mise en œuvre d’une solution adaptée à vos besoins.

Big Data & AI World Paris, c’est également l’occasion d’échanger avec d’autres entreprises, autour de retours d’expériences, de tables rondes et de présentations de produits. En sortant de cet événement, vous serez incollable sur le monde du Big Data et de l’intelligence artificielle.

Vous aurez l’occasion de rencontrer de nombreux experts, capables de vous informer et de vous conseiller afin d’adopter les meilleures solutions technologiques adaptées à vos besoins.

Au total, plus de 250 conférenciers experts industriels seront présents pour partager retours d’expérience et études de cas au sein des 11 théâtres de conférences. Parmi les intervenants de prestige de cette édition 2022, on retrouvera notamment :

Frédéric Mazzella , Président-fondateur de BlaBlaCar , leader mondial du covoiturage

, Président-fondateur de , leader mondial du covoiturage Adrien Bouhot , Head of Data & AI, Brut

, Head of Data & AI, Christina Poirson , Group Chief Data Officer, Société Générale

, Group Chief Data Officer, Walid Erray , Head of Data Science, Groupe Crédit Agricole

, Head of Data Science, Edouard Rousseaux , Tech Lead BigData, EDF

, Tech Lead BigData, Natacha Baumann, Deputy CDO, BNP Paribas Personal Finance

Tout au long de l’événement, ces experts issus d’entreprises de renom mondial tiendront des conférences sur différentes thématiques comme l’IA au service des métiers, la Culture Data, l’innovation via les Data Challenges ou l’automatisation des processus analytiques. Ils partageront aussi leurs expériences et les cas d’usage concrets du Big Data au sein de leurs organisations.

Plus de 230 exposants seront installés dans les travées de Paris Expo. Les visiteurs pourront notamment découvrir Alibaba Cloud, Alteryx, Data Galaxy, Denodo, Qlik, Snowflake MongoDB,et Toucan Toco entre autres grands noms de l’industrie du Big Data et de l’IA.

Le salon Big Data & AI World 2021 se déroulera les 16 et 17 novembre 2022, à Paris Expo, Porte de Versailles. Les portes seront ouvertes de 9h à 17h30 le 16 novembre, et de 9h à 17h00 le 17 novembre.

L’entrée est gratuite, et vous donnera aussi accès aux événements co-organisés Cloud Expo Europe, DevOps Live, Cloud & Cyber Security Expo et Data Centre World qui se dérouleront simultanément. Un format inédit de cinq salons sur deux jours, pour un événement à la croisée des nouvelles technologies. Inscrivez-vous dès maintenant pour ne pas rater le grand rendez-vous du Big Data !